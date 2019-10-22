Звездопад Ориониды 2019: фото и видео, которыми делятся пользователи в соцсетях

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Звездопад Ориониды 2019 – фото, видео звездопада Ориониды
Звездопад Ориониды 2019 / Фото из соцсетей

Ежегодно в октябре земляне имеют возможность увидеть удивительное явление – звездопад Ориониды. Период активности метеоритного потока – с 2 октября до 7 ноября. И пик звездопада пришелся на прошлую ночь – с 21 на 22 октября.

Именно в эту ночь мы могли увидеть самый яркий звездопад. А если вы пропустили это удивительное явление, то Техно 24 собрал самые яркие фото из соцсетей, где можно увидеть звездопад Ориониды 2019.

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Этот метеоритный поток лучше всего видно в странах Северного полушария. Хотя частично его могут увидеть жители всей планеты, в том числе и в Украине. К сожалению, в небе над нашей страной он не слишком активный – примерно 6 метеоров в час. При этом средний поток метеоров составляет 20 – 25 в течение часа.

К слову, этот метеорный поток получил такое название в честь созвездия Ориона. Оно имеет три яркие звезды внутри, которые плотно расположены друг за другом. Однако, метеоры падаю не с этого созвездия, а от кометы Галлеи, которая оставляет за собой "хвост" в виде метеоров.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Космос
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