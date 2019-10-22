Звездопад Ориониды 2019: фото и видео, которыми делятся пользователи в соцсетях

Ежегодно в октябре земляне имеют возможность увидеть удивительное явление – звездопад Ориониды. Период активности метеоритного потока – с 2 октября до 7 ноября. И пик звездопада пришелся на прошлую ночь – с 21 на 22 октября.

Именно в эту ночь мы могли увидеть самый яркий звездопад. А если вы пропустили это удивительное явление, то Техно 24 собрал самые яркие фото из соцсетей, где можно увидеть звездопад Ориониды 2019.

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HAPPENING NOW: Less light pollution at the beaches of Padre Island, Texas provide better visibility for viewers of the annual Orionid meteor shower which peaks on Oct 22 between 12am and dawn. #eaglenews #eaglenewsusa #OrionidMeteorShower pic.twitter.com/MjRDvOQPxM — Eagle News Texas (@EagleNewsTexas) October 22, 2019

#Orionids2019: | #Astronomy | How to see the #Orionid shooting stars from the UK tonight? | #ORIONIDS2019 - The #Orionid #MeteorShower has been appearing in the night sky all month - but will peak this evening, providing you with t…https://t.co/OjE00zyLwu https://t.co/tCVlY5e9dH — Nigel Tebbutt 奈杰尔 (@NigelTebbutt) October 21, 2019

Outside, wrapped up warm, lookin' up at the stars enjoying the #OrionidMeteorShower when I notice those 3 stars

pic.twitter.com/HXqhdeW3pf — Jay (@Throughthemiror) October 22, 2019

Этот метеоритный поток лучше всего видно в странах Северного полушария. Хотя частично его могут увидеть жители всей планеты, в том числе и в Украине. К сожалению, в небе над нашей страной он не слишком активный – примерно 6 метеоров в час. При этом средний поток метеоров составляет 20 – 25 в течение часа.

Didn't see any meteors, but plenty of stars and some farmland rats as big as dogs in the field I was stood next to *shudder* #Orionids #OrionidMeteorShower pic.twitter.com/1rmqcLw09p — Drunk Wolf (@DrunkWolfUK) October 21, 2019

Catch some 'Shooting Stars' tonight!#OrionidMeteorShower peaks tonight/tomorrow morning. Best time is just before dawn but any time after dark you might see a few. Wrap up warm! pic.twitter.com/F4fPIZOoeI — LimerickAstronomyClub (@LimerickAstro) October 21, 2019

Catch some 'Shooting Stars' tonight!#OrionidMeteorShower peaks tonight/tomorrow morning. Best time is just before dawn but any time after dark you might see a few. Wrap up warm! pic.twitter.com/F4fPIZOoeI — LimerickAstronomyClub (@LimerickAstro) October 21, 2019

К слову, этот метеорный поток получил такое название в честь созвездия Ориона. Оно имеет три яркие звезды внутри, которые плотно расположены друг за другом. Однако, метеоры падаю не с этого созвездия, а от кометы Галлеи, которая оставляет за собой "хвост" в виде метеоров.

I waited all night just so i can show you the Orionids.

But I have no luck so I just created one out of nothing#Meteorshower #Orionids pic.twitter.com/OqCOSKCd36 — Jaf. (@CastadaJafe) October 21, 2019

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