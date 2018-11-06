Samsung готує нову версію смартфона-"жабки"

269 Читать новость на русском
Samsung W2019
Samsung W2019 / Фото з соцмереж

Хоч телефон-розкладачки бути популярні близько 10 років тому, компанія Samsung продовжує створювати смартфони такому дизайні.

Як пише видання Pocket Now, нову "жабку" під назвою W2019, компанія представить 9 листопада.

За останніми даними, Samsung W2019 отримає два Super AMOLED-дисплеї з діагоналлю 4,2 дюйми кожен та роздільною здатністю Full HD.

Читайте також: Маск розповів, яким смартфоном користується

Пристрій буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц та графікою Adreno 630.

Також новий смартфон, ймовірно, позбудеться традиційного аудіороз’єму.

Новинка призначена для ринків Китаю та Кореї. Там вона буде коштувати близько 2 тисяч доларів (56 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019

  • ДисплейТип:  Super AMOLED
    Роздільна здатність: Full HD пікселів
    Діагональ: 4,2 дюйми кожен екран
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 485
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп (f/1.5)
    Фронтальна: 8 Мп

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
сьогодні 11:06 Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
1156
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1163
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1559
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
1835
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
1 листопада 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 995
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
1280
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук