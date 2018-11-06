Хоч телефон-розкладачки бути популярні близько 10 років тому, компанія Samsung продовжує створювати смартфони такому дизайні.

Як пише видання Pocket Now, нову "жабку" під назвою W2019, компанія представить 9 листопада.

За останніми даними, Samsung W2019 отримає два Super AMOLED-дисплеї з діагоналлю 4,2 дюйми кожен та роздільною здатністю Full HD.

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Пристрій буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц та графікою Adreno 630.

Також новий смартфон, ймовірно, позбудеться традиційного аудіороз’єму.

Новинка призначена для ринків Китаю та Кореї. Там вона буде коштувати близько 2 тисяч доларів (56 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019 Дисплей Тип: Super AMOLED

Роздільна здатність: Full HD пікселів

Діагональ: 4,2 дюйми кожен екран

Тип: Super AMOLED Роздільна здатність: Full HD пікселів Діагональ: 4,2 дюйми кожен екран Процесор Qualcomm Snapdragon 485

Qualcomm Snapdragon 485 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп (f/1.5)

Фронтальна: 8 Мп

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