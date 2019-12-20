Гучні ігрові провали 2019 року: рейтинг Техно 24

Протягом 2019 року в ігровій індустрії відбулося чимало подій. Рік що минає виявився щедрим на якісні релізи, які подарували ґеймерам бурю позитивних емоцій та переживань. Однак не обійшлося і без розчарувань, зрештою, як це стається кожного року.

Щоб перерахувати всі провали та невдачі ігрових студій чи окремих тайтлів, знадобиться справді багато часу. Саме тому ми вибрали найгучніші провали, які в 2019 році просто таки шокували ігрову індустрію. Хтось своєю нахабністю, хтось бездарністю, а хтось всім цим разом узятим.

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Shenmue III

Вихід довгоочікуваного продовження цієї культової серії та його швидкий провал сталися зовсім недавно. Втім, розбиті вщент мрії та надії ґеймерів усього світу швидко вивели цей ігровий фейл в топи обговорень.

Перші дві Shenmue були справжнім проривом для ігрової індустрії. Небачена раніше увага до деталей, відкритий світ і неймовірно інтригуючий сюжет, здається у цих іграх було все, що потрібно.

Створюючи третю частину популярної серії, автори впустили одну суттєву деталь. Індустрія протягом 20 років дуже сильно змінилася. Ігри стали значно масштабнішими, а здивувати гравців стало ще складніше. Здавалося б, тріквелу це і не особливо потрібно, однак відгуки вказують на інше.

Тут схожа ситуація, як і з Half-Life 3. Ми чекали продовження лише для того, щоб дізнатися нарешті закінчення історії Рьу, а нас підло обдурили зібравши гроші і нагодувавши черговим продовженням, яке мало що пояснює та додає.

Криворукість та простота ігрових механік, дерев'яна анімація, нудний та надміру розтягнутий сюжет не залишили грі жодного шансу. Її важко любити навіть фанатам попередніх двох частин. А ці люди шалено віддані історії Рьу і готові були терпіти багато.

І під кінець залишається питання, "Чи змогла така гра, як Shenmue 3 сподобатися сучасному гравцеві?", адже не фанатами єдиними. Відповідь – однозначне "ні".

Огляд Shenmu 3 від IGN

Anthem

Electronic Arts вже давно зазнала слави головного антигероя індустрії. Так, як "Зірка смерті" знищує планети – Electronic Arts впевненою ходою змітає з цього світу найкращі ігрові студії. Скандали з лутбоксами в Star Wars Battlefront II, Need for Speed ​​Payback і, звичайно ж, Mass Effect Andromeda не забудуться ще багато років. Після цього до проектів видавця ґеймери ставляться з особливою обережністю.

Попри те, що розробкою Anthem займалася стара добра BioWare, та сама, що працювала над першими Mass Effect, SW: KOTOR та іншими хорошими проєктами, видавцем виступила EA…

Водночас не можна сказати, що сюжет гри поганий, але від розробників Mass Effect чекаєш більш глибокого висловлювання. Тут же все на рівні типових історій про авантюристів в дусі "Скарби нації". В кінці нам всіляко натякають, що "це ще не кінець", однак для цієї гри, схоже, що таки кінець.

Але що в Anthem засмучує найбільше, так це усвідомлення того, що гра повинна була вийти справді хорошою. В історії з Anthem напрошується аналогія геніальної картини, яку покинув художник.

Здається ця гра мала все, для того, щоб стати одним з хітів 2019 року. Однак значні недопрацювання та відсутність "відполірованих", доведених до кінця елементів привели гру до провалу. І ґеймери дуже добре знають, на кому лежить вина за це.

Зрештою Anthem відмінно підійде тим, хто віддає перевагу коротким ігровим сесіям, або тим, хто тільки починає знайомство зі світом ММО-шутерів. В цьому випадку ви не помітите велику частину проблем сюжету та ігрових механік.

Огляд Anthem від IGN

Fallout 76

Ех, з чого б почати? Ну, напевно, з того, що багатокористувацька Fallout була давньою мрією багатьох фанатів серії, якій студія Bethesda переламала хребет об коліно. Очевидно директору студії Тоду Говарду було мало провалів у 2018 році після виходу Fallout 76 (гадаю про неймовірні баги після запуску чули всі). Він вирішив не відставати й у 2019 році.

Fallout 76 виявилася максимально сирою, максимально кривою і максимально порожньою та ще й зі зразково огидною підтримкою. Якимось чином проєкт примудряється виглядати гірше, ніж Fallout 4 дворічної давності. Він гальмує і вилітає – як на консолях, так і на топовому залізі. А за кількістю багів обганяє всі попередні ігри Bethesda разом узяті.

Розробники зіпсували все, що тільки можливо. Якби не віддана база фанатів, які залишаються у грі лише завдяки тому, що це єдина платформа, на якій вони хоч якось можуть реалізувати свою багаторічну мрію про онлайн Fallout, гра б уже давно померла.

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Цього року Bethesda примудрилася максимально розсваритися з найвідданішими фанатами своєї жалюгідної саморобки. А вони були готові терпіти багато, аби своїми ж силами та ентузіазмом підтримувати життя цього шматка коду.

Випущена не так давно преміальна підписка Fallout 1st виявилася черговим гучним провалом для студії. Гравці, які витратили 130 доларів за рік, плюс вартість самої гри, адже вона не входить у вартість, скаржилися на різні технічні проблеми, пов'язані з функціями, які ця підписка відкривала.

Обіцяний приватний сервер на 8 гравців, по-перше, не такий вже і приватний – на нього можуть зайти будь-які бажаючі зі списку друзів власника. Запобігти цьому можна лише шляхом виставлення особливого режиму невидимості. Що найцікавіше – згідно зі скаргами гравців, деякі зони виглядають так, ніби їх вже хтось відвідував, при тому, що ігрові сесії приватні. Плюс до всього гравці можуть залишатися на цьому сервері і після відходу його "хазяїна" (хоча за задумом такого бути не повинно).

З наметом для швидких переміщень справи обернулися не менш плачевно – під час спроби його встановлення гра може вилетіти і перезавантажити весь світ гравця, який вирішив випробувати долю подібним чином.

Огляд Fallout 1st від IGN

Вишенькою на торті з фейлів Fallout 76 у 2019 році стало нещодавне передноворічне оновлення. Воно мало виправити низку багів, але якимось дивним чином примудрилося зламати навіть таку базову річ, як перезарядку зброї. І взагалі вся історія з провалами цього тайтлу скидається швидше на заплановані знущання з гравців.

Схоже ми не мало почуємо про Fallout 76 і в 2020 році, адже Тод Говард не збирається зупинятися в мистецтві пробивання дна і обов'язково утне щось гучне та скандальне.

Старт Google Stadia

Однією з основних заявлених переваг преміум-передплати Google Stadia Pro є стрімінг в 4K при 60 кадрах в секунду, якщо інтернет-з'єднання дозволяє це. Але тестування сервісу показало, що на даний момент отримати таку якість не вийде. Аналіз Red Dead Redemption 2 на Google Stadia вказує на те, що служба в даний час не здатна транслювати ігри в такій якості. Те ж стосується, до речі, і Destiny 2, яка відтворюється в 1080p (з масштабуванням до 4K) і на середніх налаштуваннях графіки.

Фахівці перевірили Red Dead Redemption 2 в Google Stadia і виявили, що на Pro-підписці гра відтворюється в роздільній здатності 1440p при 30 кадрах; а на стандартній – 1080p з прицілом на 60 кадрів. На практиці, якщо Stadia виявляє, що ваше з'єднання може забезпечити високу пропускну здатність потоку, при більш дорогій підписці у вас є вибір між 4K з більш низькою частотою кадрів або 1080p, але прицілом на 60 кадрів, проте продуктивність нерідко виходить нижче бажаної.

Стиснення відео значно впливає на загальну візуальну якість Red Dead Redemption 2 в обох налаштуваннях потоку. Це стосується далеко не однієї Red Dead Redemption 2, а й інших ігор. Крім цього під час користування сервісом постійно трапляються фрізи, підвисання та низька швидкість зворотної реакції.

Аналіз роботи Google Stadia від Digital

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Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Як вивести з себе геймерів? Випустити AAA-гру, в якій майже все можна купити за реальні гроші. Користувачі неодноразово висловлювали своє ставлення до мікротранзакцій, але це не завадило Ubisoft додати в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint всі можливі варіанти доната. Результат передбачуваний: критика, низькі оцінки і невдоволення.

Багатостраждальна Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint виявилася чи не найбільш суперечливим релізом 2019 року. Навіть західні ігрові журналісти, які звикли виставляти не найвдаліші продукти в кращому світлі, дружно "загасили" гру: її рейтинг на Metacritic зараз тримається на позначці 57 балів для PS4-версії. Старт, м'яко кажучи, проблемний.

Варто відзначити, що востаннє журналісти так суворо обійшлися з Fallout 76, яка отримала 53 бали рейтингу. Можна порівняти цифри, щоб приблизно розуміти, про продукт якого рівня йде мова.

Критики не зрозуміли рольову систему, а також порівнюють гру з The Division і Wildlands (не на користь Breakpoint). Крім того, питання виникають стосовно мікротранзакцій рівня Warframe в проекті з повним цінником, які компанія в поспіху вирізала з релізной версії, пообіцявши повернути їх пізніше.

Після гучного провалу Ubisoft призупинили всі проєкти, над якими працювали. Очевидно, щоб переосмислити своє бачення. Схоже, що Ghost Recon Breakpoint могла стати не єдиною грою з можливістю купити все одразу за долари. Залишається надіятися, що майбутні ігри студії не отримають таких "чудових" додатків, як безсовісні мікротранзакції.

Але обманюватися теж не варто. З огляду на те, наскільки Ubisoft стає схожою на EA Games, надіятися на щось хороше не варто.

Огляд на Ghost Recon Breakpoint від IGN

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