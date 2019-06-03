Ще одна новинка: Xiaomi випустила пристрій для точкового масажу

Компанія Xiaomi представила через свою платформу колективного фінансування новий пристрій, який призначений для точкового масажу.

Цей ґаджет повинен сподобатися тим, хто страждає від болю в шийно-грудному відділі хребта, в спині, зап'ястях або колінах. Використовувати пристрій досить просто, достатньо прикласти його до проблемної зони та увімкнути.

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Масажер має два режими роботи: 50 або 90 обертів на хвилину. Він також має змінні головки, що дозволяє з більшою ефективністю масажувати різні частини тіла.



Для того, щоб пристрій розпочав свою роботу, потрібно лише натиснути на кнопку

При цьому ґаджет є дуже тихим, виробник заявляє, що він цілком придатний для використання у офісах. Пристрій є бездротовим, а підзарядка здійснюється за допомогою док-станції.

Ціна. Масажер масою 320 грамів доступний в трьох кольорах та коштує близько 18-ти доларів