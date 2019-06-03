Ще одна новинка: Xiaomi випустила пристрій для точкового масажу

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Ще одна новинка: Xiaomi випустила пристрій для точкового масажу

Компанія Xiaomi представила через свою платформу колективного фінансування новий пристрій, який призначений для точкового масажу.

Цей ґаджет повинен сподобатися тим, хто страждає від болю в шийно-грудному відділі хребта, в спині, зап'ястях або колінах. Використовувати пристрій досить просто, достатньо прикласти його до проблемної зони та увімкнути. 

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Масажер має два режими роботи: 50 або 90 обертів на хвилину. Він також має змінні головки, що дозволяє з більшою ефективністю масажувати різні частини тіла.

Для того, щоб пристрій розпочав свою роботу, потрібно лише натиснути на кнопку
Для того, щоб пристрій розпочав свою роботу, потрібно лише натиснути на кнопку

При цьому ґаджет є дуже тихим, виробник заявляє, що він цілком придатний для використання у офісах. Пристрій є бездротовим, а підзарядка здійснюється за допомогою док-станції.

Ціна. Масажер масою 320 грамів доступний в трьох кольорах та коштує близько 18-ти доларів

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно 24
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