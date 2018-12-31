Що подарувати на Різдво 2018: корисні ґаджети

Отримати на новорічні та різдвяні свята корисний ґаджет мріє мало не кожен, проте не всім вони по кишені. Однак на ринку зараз достатньо недорогих та цікавих пристроїв.

Техно 24 підготував для вас підбірку цікавих подарунків до різдвяних свят.

Подарунки для дитини

Електронна книга

Попри переконання, що електронні відходять у минуле, вони все ще залишаються популярними серед користувачів. Тому книжка стала б хорошим подарунком для дитини, та й не тільки.

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На ринку наразі є чимало пропозицій за різними цінами. Проте при виборі електронної книги для себе чи своєї дитини варто звернути увагу на кілька характеристик.

Для початку варто визначитися із розміром та типом екрану. Відзначимо, що розмір екрану електронної книги може бути різноманітним (від 5 дюймів до 11,5 дюймів) і коли у першому випадку ви отримуєте пристрій розміром із смартфон, то у другому вам доведеться тримати в руках книжку розміром майже, як аркуш А4. Втім, розмір дисплею залежить лише від уподобань користувача.

Ще одна важлива річ, на яку варто звернути увагу при виборі електронної книги – тип дисплея. Він буває лише двох варіантів: E Ink (так званий електронний папір) та рідкокристалічний (LCD, TFT, який використовують для смартфонів, планшетів та ноутбуків). Звісно, E Ink набагато кращий для очей, адже практично не здійснює на них ніякого впливу і виглядає, ніби звичайний аркуш друкованої книги.

Також, при виборі електронної книги зверніть увагу на управління, чи має пристрій підтримку сенсорного управління. Проте цей пункт лише питання вашої особистої зручності. Окрім того, зверніть увагу на ємність акумулятора та об'єм вбудованого сховища. Відзначимо, що книги з E Ink дисплеєм значно енергоефективніші і не потребують батереї на 2 000 міліампер годин для оптимальної роботи.

Огляд електронної книги від Amazon – дивіться відео

Ну і звісно ціна. Якісну електронну книгу можна придбати і за 800 гривень. Проте ціновий діапазон цієї продукції сягає і 3 000 гривень. Тут все залежить від того, скільки ви готові витратити на відповідний девайс.

Смарт-годинник

Ще один корисний девайс, який може знадобитися вашій дитині – це смарт-годинник. Звісно, дитячий девайс має інші функції, ніж такі ж годинники для дорослих і про деякі з них ми розповімо.

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Одна з цікавих та корисних функцій таких пристроїв це можливість відслідковувати місцеперебування вашої дитини. Ґаджет дозволяє виводити координати перебування вашого чада просто вам на телефон.

Окрім того, смарт-годинник підтримує SIM-карти, тому ваша дитина буде завжди на зв'язку. Відзначимо, що не варто очікувати від цього пристрою повноцінної заміни смартфона, проте в телефонну книгу можна внести до 10 екстренних номерів, на які дитина зможе зателефонувати.



Дитячий смарт-годинник Smart baby Q528

Серед особливостей такого смарт-годинника можна виділити також функції фітнес-трекера. Він, як і повноцінні браслети, відслідковує кількість кроків, кількість спалених калорій та навіть має функцію моніторингу сну дитини. На екрані також доступна інформація щодо рівня заряду та звичні дата та час.

Електросамокат

Альтернативні види транспорту набирають дедалі більшої популярності й такий подарунок точно сподобається вашій дитині. Такий транспорт легкий та компактний, до того ж коштує недорого. Ціна такого транспорту стартує від 1 500 гривень.

Про всі переваги та недоліки такого виду транспорту ви можете детальніше прочитати у нашому матеріалі.

Подарунки для дівчини

Смарт-годинник

Кожна дівчина стежить за своїм здоров'ям та фігурою, тому такий подарунок точно їй сподобається. Жіночі розумні годинники виглядають дуже стильно та мають безліч корисних функцій.

Цьогоріч подібні пристрої стали особливо популярними і тому на ринку їх є чимало і за різною ціною. Звісно, годинник від іменитого бренду, такого як Samsung чи Apple, обійдеться від 10 000 гривень, проте існують і альтернативні пропозиції.



Смарт-годинник від українського стартапу Force

Приміром, смарт-годинник від українського стартапу Force. Він вимірює пульс, тиск, кількість кроків і фази сну та розраховує рівень стресу. Усі ці дані ґаджет передає на смартфон і за допомогою штучного інтелекту дає рекомендації зі зниження стресу і покращення способу життя. Ціна такого годинника 88 доларів (близько 2 300 гривень).

Bluetooth-навушники

Цей подарунок підійде не лише дівчатам, але й всім, хто не уявляє свого життя без музики. Зручні та стильні аксесуари завжди в моді, а тому вони точно сподобаються новому власнику.

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Цьогоріч бездротові технології вийшли на новий рівень і тому Bluetooth-навушники стали дуже популярними. На ринку існує безліч пропозицій за різними цінами, тому обрати точно буде з чого.



Бездротові навушники AirPods / фото: unsplash

Щодо ціни, то вона також різна: від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Тому при виборі подібних аксесуарів варто відштовхуватись від власних вподобань, бюджету та своїх очікувань. Приміром, AirPods обійдуться недешево, проте ви точно будете впевнені у їх якості. Окрім, Apple якісні Bluetooth-навушники можуть запропонувати Samsung, Sony, Xiaomi та Huawei.

PowerBank

Ще один корисний ґаджет, який буде дуже корисним. Звісно, виробники смартфонів зараз намагаються робити свої новинки енергоефективними, проте під час активного використання девайсу заряду акумулятора не вистачає навіть на добу.

PowerBank вже з'явилося так багато, а ціни навіть на найкрутіші з них настільки прийнятні, що їх вибір може стати справжнім випробуванням.



Потужний PowerBank Huawei AP08Q

Уже не перший рік цікавими рішеннями для зовнішніх акумуляторів відзначається компанія Xiaomi. PowerBank від китайського виробника дійсно якісні та відповідають заявленим характеристикам. Більше того, такі девайси відрізняються низькою ціною.

Подарунки для хлопця

Геймпад

Якщо ваш хлопець чи друг полюбляє комп'ютерні ігри, то цей подарунок стане йому точно в нагоді. Якщо хлопець має PlayStation чи Xbox, то вибір очевидний – можна придбати йому контролер саме цього виробника.



Геймпад стане чудовим подарунком для геймера / фото: unsplash

Окрім того, в магазинах можна обрати й інші контролери, які не поступаються своїми можливостями, але значно бюджетніші.

Портативна колонка

Ще один корисний подарунок для меломанів, адже зовнішні колонки набувають дедалі більшої популярності. Пристрої компактні та можуть пропрацювати від одного заряду до 20 годин, а в середньому такий девайс може грати до 8 - 10 годин. Тому портативну колонку можна прихопити із собою на природу та влаштувати справжню дискотеку.

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Компанія JBL пропонує пристрої, які мають гарне, якісне звучання. Тут чисті баси, жодного хрипіння, досить пристойний запас гучності.

Xiaomi Mi Band 3

Ну і як же без фітнес-браслета. Xiaomi Mi Band 3 дозволяє відстежувати пульс, серцебиття, кількість кроків та тривалість і якість сну. Такий подарунок точно сподобається тим, хто веде активний спосіб життя. До того ж, новинка має вбудований NFC-модуль, який дуже популярний серед прихильників безконтактно розраховуватись.

Фітнес-браслет коштує недорого, проте дозволяє долучитися до спільноти людей, які турбуються про власне здоров'я. Або принаймні вдають, що турбуються. Або намагаються переконати себе, що ось-ось почнуть турбуватися і перейматися. Ціна такого девайса стартує від 800 гривень.

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