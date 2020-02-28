Схоже, Apple змусять запровадити змінні акумулятори в iPhone

Журналісти голландської газети Het Financieele Dagblad отримали чорновий варіант документа Єврокомісії, який свідчить саме про такі плани. У ньому йдеться про намір ЄС ввести нові вимоги до виробників смартфонів, планшетів і навушників – вони повинні почати оснащувати свою техніку акумуляторами, які легко знімаються.

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Цей захід спрямований на скорочення кількості батарей, які вже відпрацювали та осідають на сміттєзвалищах, розповідає BI.

Багато виробників смартфонів запечатують відділення для акумуляторів, щоб користувачі не могли самі замінити акумулятор. Так робить, наприклад, Apple з усіма своїми телефонами та планшетами. Деякі з виробників навіть не продають змінні батареї в роздріб, поширюючи їх лише через спеціалізовані сервісні центри, як це робить і Apple.

Таким чином, вони безпосередньо стимулюють збільшення обсягів електронних відходів, змушуючи клієнтів купувати нову техніку і позбавлятися від старої, замість того щоб просто замінити батарею.

Акумулятори на сміттєзвалищах

За оцінками ЄС, тільки за 2016 рік країни-учасниці справили 12,3 мільйона тонн електронних відходів – в середньому, 16,6 кг на людину. Можливі терміни введення норми про змінних акумуляторів наразі невідомі.

У січні Apple вже висловлювалася на цю тему, коли мова зайшла про стандартизацію роз'ємів коннектора Lightning для портативної техніки. Компанія заявила, що закони, які змушують вводити єдині норми, "гальмують інновації". ЄС тоді відхилила заперечення Apple.

Війна за право самостійно лагодити куплену електроніку і побутову техніку вже активно ведеться між активістами і компаніями-виробниками в Європі. Там правозахисникам вдалося домогтися низки поступок. Зокрема, ремонт техніки може проводитися без втрати гарантії не тільки в авторизованих сервісних центрах.

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