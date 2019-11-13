Штаб-квартиру Google можуть перенести до Києва: українська сторона веде переговори

Україна веде перемовини одразу із кількома великими закордонними бізнес-корпораціями. Зокрема, переговори відбуваються із Apple, PayРal, Rakuten, Binance та Amazon про вихід їхніх представництв в Україні. Крім того, представництво Google у Європі теж пропонують перенести до Києва.

Про це заявив голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв'ю Liga.net.

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"Ми домовилися з Rakuten (материнська компанія Viber). Ми зараз розмовляли з Binance (одна найбільших міжнародних бірж з криптобіржею). Розмовляємо зараз з Amazon про прихід в Україну. Мова про дата-центр. Ми розмовляємо з Google про перенесення штаб-квартири з Європи сюди", – розповів Арахамія.

До речі, свої представницва Google має у багатьох країнах Європи, зокрема у Польщі та Росії.

Офіси Google в Європі позначені червоними крапками

А от виходу представництва Facebook в Україні, то з приводу цього Арахамія має сумнів. Він натякнув, що це пов’язано з фактором Росії. До речі, у червні Facebook з’явився новий співробітник, який обіймає посаду Policy Manager щодо України. Цю посаду очолила Катерина Крук. Вона працює із варшавського офісу.

Ситуація з PayPal

Арахамія також додав, що російський фактор впливає і на перемовини з PayPal.

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"Ми розмовляємо активно з PayPal і намагаємося їх затягнути, хоча це завдання з непідйомних, тому що вони не бачать у нас ринку. Ми зараз придумали нову стратегію переговорів з ними. Я сподіваюся, вона спрацює. Не хочу спойлерити. У них же є представництво в Росії, і вони весь час намагаються задавити появу PayPal в Україні", – додав голова фракції "Слуга народу".

Загалом він наголосив, що усі перемовини зараз перебувають в активній стадії та існують і перешкоди. Зокрема, це внутрішня бюрократія, яка дещо гальмує результат.

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