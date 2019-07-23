Не лише штурм зони 51: Facebook збирають охочих шукати Лох-Несське чудовисько

Ще минулого тижня спільнота в Facebook вирішила взяти штурмом військову базу 51 у США (цей об’єкт часто пов’язують із вивченням НЛО та інопланетян). Однак, зараз у користувачів з’явилась нова «місія» - знайти Лох-Несське чудовисько.

Як пише видання BBC, відповідну подію у Facebook британське Національне королівське товариство порятунку на воді (RNLI).

До теми: Користувачі Facebook вирішили штурмувати Зону 51: веселі меми

Наразі вже 18 тисяч користувачів заявили, що мають намір відправитися на пошуки чудовиська, а ще 38 тисяч розмірковують над тим, аби приєднатися до них.

Звідки взялась ідея? Організатори надихнулись вірусною ідеєю із США, де користувачі хотіли взяти штурмом зону 51. При цьому служба RNLI на озері Лох-Несс попереджає, що пошуки чудовиська можуть бути небезпечними, оскільки

"Може здатися, що завдяки відсутності американських військових штурмувати Лох-Несс менш небезпечно, ніж Зону 51, але у нас тут своїх проблем вистачає", – заявила представниця RNLI на озері Лох-Несс.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно