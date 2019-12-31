Скільки заробила ігрова індустрія за 2019 рік: цікава статистика

Портал GoldenCasinoNews вирішив підбити підсумки 2019 року та опублікував статистику найприбутковіших ігор за останній рік. За даними аналітиків, за рік вся індустрія відеоігор заробили 83 мільярди доларів, при цьому 60% від цієї суми принесли геймери на мобільних платформах.

Які ігри принесли найбільше прибутку

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Згідно з даними порталу GoldenCasinoNews, до 2024 року всі відеоігри сумарно досягнуть показників річної виручки на рівні 95,3 мільярдів доларів, що можна порівняти з доходом державного бюджету таких країн, як Чехія, Об'єднані Арабські Емірати і Колумбія.

Як вже згадувалося вище, левову частку цих грошей принесли мобільні ігри.

На другому місці, з істотним відставанням розташувалися онлайн-проєкти на традиційних платформах (PC / Mac) з результатом в 16,9 мільярда доларів.

Третє місце зайняли однокористувацькі ігри, куплені через онлайн-сервіси продажу і розповсюдження, наприклад, Steam, Origin і їм подібні.

Зростання мобільного сегменту склало 2,9% за рік, що обіцяє до того ж 2024 року довести його сумарну виручку до 56,6 мільярда доларів.



Прибуток від відеоігор



Прибуток від мобільних ігор

В яких країнах найбільше витрачали грошей

Найбільш прибутковим для видавців знову став Китай, а в цілому в п'ятірку лідерів, в порядку спадання, увійшли США, Японія, Південна Корея і Великобританія.

Цікава статистика і за кількістю гравців в мобільні проєкти. У 2019 цей показник досяг 1,36 мільярдів чоловік, тобто, в середньому, кожен з гравців витратив скромні 36 доларів за рік.



Статистика геймерів

Активна аудиторія

Більше третини (36%) геймерів на смартфонах і планшетах – це люди у віці від 25 до 36 років, найбільш активна частина населення.

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