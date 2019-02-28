Смартфон OnePlus 7 не отримає важливу функцію флагманів

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Так може виглядати OnePlus 7
Так може виглядати OnePlus 7 / t3.com

Майбутня новинка – смартфон OnePlus 7, який традиційно називають "вбивцею флагманів", – не отримає підтримку бездротової зарядки.

Про це заявив генеральний директор OnePlus Піт Лау, передає Cnet. Як пояснив CEO компанії, вони не бачать доцільності додавання бездротової зарядки в у свої смартфони.

Лау також додав, бездротова зарядка наразі є недостатньо потужною, як, наприклад фірмова технологія Warp Charge, яка використовується для швидкої зарядки смартфонів. Тож в компанії вважають доцільнішим використовувати саме дротову зарядку.

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Що відомо про OnePlus 7. Нещодавно мережі з’явились деякі характеристики новинки. Стало відомо, що він отримає 6,5-дюймовий Optic AMOLED-дисплей. У якості процесора використали чіп Snapdragon 855.

Топова версія отримає 10 ГБ оперативки і накопичувач на 256 або 512 ГБ. OnePlus 7 також забезпечать модемом Snapdragon X55, призначеним для роботи в мережах 5G.

Коли побачимо. За попередніми даними, презентація OnePlus 7 має відбутись у травні 2019 року. Щоправда, офіційно цю інформацію не підтвердили.

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Теги: Новини Техно OnePlus Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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