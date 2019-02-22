Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro представлять наступного тижня

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Xiaomi Redmi Note 7 Pro презентують 28 лютого
Xiaomi Redmi Note 7 Pro презентують 28 лютого

Новий смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro мають офіційно представити 28 лютого. Цю інформацію підтвердив президент бренду Xiaomi Redmi Лю Вейбінг.

Як пише FoneArena, Redmi Note 7 Pro отримає 48-Мп датчик основної камери Sony IMX586. Як відомо, Redmi Note 7 отримав модуль камери Samsung ISOCELL Bright GM1.

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Також новинка буде працювати на чіпі Snapdragon 675, а не Snapdragon 660 – як у Redmi Note 7. Так, новий процесор підтримує технологію придушення шумів на знімках завдяки обробці декількох кадрів.

Інші характеристики. Пристрій отримає 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Новинка буде оснащена 6,3-дюймовим Full HD+ дисплеєм. Ємність батареї становить 4000 мАг з підтримкою Qualcomm Quick Charge 4.0.

Ціна. Смартфон Redmi Note 7 Pro буде коштувати близько 240 доларів (6 700 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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