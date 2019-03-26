Смартфони Xiaomi отримають підтримку надпотужної зарядки

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Super Charge Turbo заряджатиме смартфони за 17 хвилин
Super Charge Turbo заряджатиме смартфони за 17 хвилин / Скріншот з відео

Найбільш продуктивні технології швидкої дротової зарядки використовуються в смартфонах Huawei Mate 20 Pro (SuperCharge із потужністю 40 Вт) та Oppo Find X (SuperVOOC із потужністю 50 Вт). Проте вже 26 березня компанія Xiaomi може представити розробку, яка поб'є всі попередні рекорди потужності.

Що відомо про зарядку? Як повідомляє PhoneArena, подробиці про Super Charge Turbo нам ще належить дізнатися, але на даний момент вже відомо, що потужність сумісного зарядного пристрою складе 100 Вт.

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Згідно з тизерним відеороликом, смартфон з акумулятором ємністю 4000 мАг, який підтримує швидку зарядку, буде заряджатися від такого адаптера з 0% до 50% всього за 7 хвилин, а решту добере за 10 хвилин. Таким чином, повністю зарядити акумулятор від 0% можна буде за 17 хвилин.

Як працює швидка зарядка від Xiaomi – дивіться відео

Який смартфон може отримати підтримку швидкої зарядки? Поки не уточнюється, в якій майбутній моделі смартфона Xiaomi буде вперше реалізована технологія Super Charge Turbo. З новинок, очікуваних в поточному році, найбільш вірогідним кандидатом може стати Mi Mix 4.

Але не виключено, що виробник вирішить почекати до анонсу Mi 10, який відповідно до хронології флагманського сімейства Mi повинен відбутися в кінці зими або навесні наступного року.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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