Співробітники магазинів Microsoft отримуватимуть зарплату, не працюючи

Microsoft повідомила про закриття магазинів вслід за компанією Apple, яка напередодні оголосила про закриття всіх фірмових магазинів до 27 березня.

Компанія прийняла рішення про закриття свої магазинів на тлі ситуації з коронавірусом, повідомляє Engadget.

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Деталі

В електронному листі Microsoft клієнтам сказано:

Ми закриваємо відділення Microsoft Store, щоб допомогти захистити здоров'я і безпеку наших клієнтів і співробітників. У цей безпрецедентний час кращий спосіб, яким ми можемо служити вам – це робити все можливе, щоб допомогти мінімізувати ризик поширення вірусу.

Компанія також запевнила, що продовжить платити співробітникам торгових точок як наче вони продовжувють працювати в звичайному режимі.

Як довго фірмові магазини Microsoft залишатимуться закритими – поки невідомо.

Коронавірус у світі:

Станом на 17 березня коронавірусом заразились понад 182 тисячі осіб, більше ніж 7 тисяч – померли.

Десятка країн з найбільшим рівнем захворювання на Covid-19: Китай, Італія, Іран, Іспанія, Південна Корея, Франція, Німеччина, США, Швейцарія, Норвегія.

У країнах зі спалахом коронавірусу ввели обмежувальні заходи: закрито навчальні заклади, торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування. обмежено авіа та залізничне сполучення, закрито кордони для в'їзду іноземців.

Євросоюз на 30 днів заборонив в'їзд для іноземців.

В Україні наразі зареєстровано 7 випадків захворювання на Covid-19: у Чернівецькій та Житомирській областях та у Києві . Один випадок на Житомирщині – летальний. Також у Чернівцях померла жінка , у якої підозрювали коронавірус.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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