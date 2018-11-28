Справді без рамок: новий смартфон Xiaomi Mi 9 показали на якісних кадрах

Вже в наступному році компанія Xiaomi випустить новий безрамковий смартфон, який ймовірно отримає назву Mi 9. На основі витоків, що з'являлись у мережі, створили кілька якісних рендерів.

Про це пише apple-iphone.

На цих рендерах Xiaomi Mi 9 виглядає неймовірно – практично без рамок.

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За чутками, смартфон отримає 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей. Пристрій є майже безрамковим – екран займає 95% від усієї лицьової поверхні корпусу.

Та може виглядати Xiaomi Mi 9

Також, Xiaomi Mi 9 працюватиме на новому флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8150 у парі з 8 або 10 ГБ оперативної і до 512 ГБ вбудованої пам'яті. Цей телефон має підтримувати мережу 5G.

Xiaomi Mi 9 отримає потрійну основну камеру, однак їхня роздільна здатність поки невідома. При цьому в Xiaomi заявили, що компанія робить велику ставку на нову камеру, яка повинна стати однією з найкращих на ринку.

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