Справи кепські: магазини скасовують замовлення на гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold

Під час презентації смартфона з гнучким дисплеєм Samsung Galaxy Fold він виглядав по-революційному новаторським. Схоже він таки випередив свій час, адже виявився не готовим до користування.

Так, популярний оператор AT&T скасував попередні замовлення на смартфон. Трохи раніше з такою ж заявою виступили у великій мережі магазинів Best Buy.

Фото дня: Samsung запатентувала незвичний смартфон з розсувним екраном

Зокрема, клієнти AT&T, які оформили попередні замовлення, отримали лист, в якому оператор пояснює, що Samsung занадто затягла з випуском цього інноваційного пристрою. Як компенсацію магазин вручив подарункові карти на 100 доларів тим, хто оформив попереднє замовлення на пристрій.

Що пішло не так. Після презентації новинку розіслали популярним блогерам для тестування. І вони один за одним почали заявляти про вихід із ладу пристроїв. Найчастіше переставав працювати саме революційний дисплей. Тож компанія Samsung вирішила призупинити надходження смартфона у продаж. Коли новинка офіційно надійде на полиці магазинів – досі невідомо.

Що у ньому особливого. Ви вже могли здогадатись із назви – це екран. Діагональ дисплея у складеному вигляді становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет х діагоналлю 7,3 дюйма. На великому екрані можуть бути відкриті одразу 3 вікна.

Смартфон Samsung Galaxy Fold: відеоогляд

Ціна. Навіть якщо він з’явиться у продажі – буде далеко не кожному по кишені. Під час презентації заявлена вартість була 1 980 доларів (55 400 гривень). Щоправда, в Україні цей смартфон і не планували продавати.

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