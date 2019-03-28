Старші відеокарти AMD Navi позмагаються із потужними рішеннями NVIDIA Turing

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Нові деталі про відеокарти AMD Navi
Нові деталі про відеокарти AMD Navi / Фото з вільних джерел

До кінця 2019 року компанія Advanced Micro Devices планує вивести на ринок відеокарти, які базуватимуться на 7-нанометровому графічному процесорі Navi 10. Вони займуть нішу в середньоціновому сегменті ринку ігрових 3D-прискорювачів поряд з NVIDIA GeForce GTX 1080 та RTX 2070.

Як повідомляє PCGamesN, у планах AMD на 2020 рік значиться реліз більш продуктивних рішень на тій же графічній архітектурі. В основу цих відеокарт ляже 7-нм чіп Navi 20.

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Однак на відміну від Vega 20 (AMD Radeon VII), який представляє собою поліпшений варіант 14-нм Vega 10, згаданий GPU зможе похизуватися низкою архітектурних нововведень.

Особливості старших відеокарт AMD Navi. Серед них, якщо вірити неофіційним джерелам, числиться власна технологія AMD для апаратного прискорення трасування променів. Вона буде функціонувати через програмний компонент DirectX Raytracing (DXR) і стане відповіддю "червоних" на NVIDIA RTX. Рівень обчислювальної потужності нових відеокарт Radeon зрівняється зі старшими адаптерами NVIDIA Turing: GeForce RTX 2080 Ti та Titan RTX.

AMD
Дорожня карта AMD

Багато джерел приписують графічній архітектурі AMD Navi відхід від давно знайомої Graphics Core Next (GCN), що використовується у відкритих Radeon ще з 2012 року. Так це чи ні, ми дізнаємося тільки після її офіційної презентації.

Дата анонсу. Згідно з наявними даними, представники Radeon Technologies Group розкажуть про неї на виставці Gamescom 2019, яка пройде з 21 по 24 серпня в Кельні.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти AMD NVIDIA
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