Стартап на "розумних" бюстгалтерах: у чому його особливість

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Як колишні працівники Google заробили 55 мільйонів доларів
Як колишні працівники Google заробили 55 мільйонів доларів / iStock

Стартап з Сан-Франциско ThirdLove розробив цікавий продукт – розумну нижню білизну. Проект вже отримав 55 мільйонів доларів від групи інвесторів на чолі з інвестбанком Allen & Company і компанією L Catterton.

Засновники стартапу – колишні працівники Google. На сьогоднішній день ThirdLove пропонує бюстгальтери 78 різних розмірів.  Про це повідомляє VC.ru

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Компанія продає білизну через власний інтернет-магазин. Для підбору розміру і форми стартап використовує технологію Fit Finder, яка працює по моделі опитуваного. Як стверджують в компанії, відповіді на питання займають близько 60 секунд. За даними ThirdLove, опитувальник заповнили понад 12 мільйонів жінок.

Всі відповіді компанія об'єднує і аналізує, щоб отримати більше інформації про переваги і потреби покупців. Ці дані також допомагають масштабувати виробництво і зорієнтувати рекламу на потенційних клієнтів.

Від працівника Google до розробника

ThirdLove заснували в 2013 році Хайді Зак і її чоловік Девід Спектор, обидва – колишні працівники Google. За цей час компанія залучила 68 мільйонів доларів, включно із останнім раундом. Інвестори оцінюють компанію в 750 мільйонів доларів, розповів TechCrunch обізнане джерело. Річна виручка перевищує 100 мільйонів доларів.

На отримані гроші старт-ап планує розширити асортимент, лінійку доступних розмірів і модернізувати технології підбору і виробництва білизни. На сьогоднішній день ThirdLove пропонує бюстгальтери 78 різних розмірів, але компанія не має наміру зупинятися на цьому, заявила Зак.

У нинішньому раунді також взяли участь глава YouTube Сюзан Войжітскі, її сестра і співзасновниця біотехнологічної компанії 23andMe Енн Войжітскі, колишній гендиректор Oath і AOL Тім Армстронг та інші.

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Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Google Стартап
Джерело: 24 Канал
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