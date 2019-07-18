Стежать постійно: Google та Facebook збирають дані про перегляд порно навіть в режимі інкогніто

Пошуковик Google збирає дані про перегляд порно навіть якщо користувач обрав режим "інкогніто". Загалом, 93% порнографічних сайти, які перевірили експерти, відправляли дані на сім сторонніх доменів.

Як пише New York Times, експерти проаналізували 22 484 порнографічних сайтів.

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"Найбільші компанії Силіконової долини завжди спостерігають за вами, навіть коли ви переглядаєте порнографічні сайти в режимі "інкогніто", – пише видання.

Це відбувається через спеціальні трекери, які вшиті у сайт.

Дослідження показало, що Google (або одна з її дочірніх компаній, таких як рекламна платформа DoubleClick) має трекери на 74% порнографічних сайтів. Трекери від компанії Oracle (розробник програмного забезпечення) з'явилися на 24% сайтів, а Facebook має трекери на 10% порносайтах.

При цьому лише 17% сайтів мають механізми шифрування, тож у більшості випадків дані користувачів можуть легко зламати.

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