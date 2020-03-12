Як ввімкнути нічну тему в Google Play на будь-яких Android-смартфонах

Останнім часом ажіотаж навколо нічний теми дещо спав. В першу чергу, це пов'язано з активним поширенням Android 10, де нічна тема є системною і поширюється на всі встановлені додатки. Однак якщо в одних додатках нічна тема виглядає привабливо, в інших вона не потрібна зовсім. Тому Google почала змінювати парадигму.

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Оновлення Google Play

Після впровадження нічної теми в Google Play, яка активізувалася лише на смартфонах з Android 10, Google зіткнулася зі шквалом критики. Адже власники смартфонів, які не мали можливості встановити останню версію операційної системи, фактично були позбавлені нічної теми в каталозі.

Не сказати, що вона сильно необхідна, але користувачі вирішили, що саме нічна тема є лакмусовим папірцем, що визначає шанобливе ставлення з боку пошукового гіганта до самих себе, а тому почали вимагати у Google відкрити доступ до нововведення і їм. І у них вийшло.

Google випустила оновлення Google Play, яке містить нічну тему, сумісну з усіма пристроями під керуванням Android 5.0 Lollipop і вище. Для цього розробникам довелося впровадити в налаштування каталогу відповідний перемикач, щоб користувачі могли активувати нічну тему на свій розсуд, незалежно від часу доби й наявності системної нічної теми. Оновлення поширюється автоматично і вам для його встановлення не потрібно докладати ніяких зусиль.

Як ввімкнути нічну тему в Google Play

Щоб активувати нічну тему в Google Play, запустіть на пристрої сам каталог:

Перейдіть в контекстне меню, а потім відкрийте розділ "Налаштування";

У переліку доступних вкладок ви побачите вкладку "Теми" – відкрийте її;

У вікні, виберіть "Темна" або, якщо у вас Android 10, виберіть "За замовчуванням (як в системі)".



Як активувати нічний режим в Google Play

Насправді досить незвично, чому Google прийняла рішення зробити нічну тему в Google Play загальнодоступною, відкривши її для користувачів старих версій Android. З одного боку, в цьому не було нічого складного, адже розробникам компанії не довелося докладати особливих зусиль.

Навіщо потрібна нічна тема

Нічна тема потрібна для зменшення навантаження на очі при використанні в умовах недостатнього освітлення. Крім цього нічний режим дещо заощаджує роботу акумулятора. Інша справа, що Google Play – це точно не той додаток, в якому користувачі проводять багато часу.

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