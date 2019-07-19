Tesla Model S встановив неймовірний рекорд пробігу

Пробіг в кілька сотень тисяч кілометрів без капітального ремонту або повної заміни двигуна вважається серйозним досягненням для більшості сучасних автомобілів. Однак власнику електромобіля Tesla Model S вдалося проїхати майже мільйон кілометрів.

Схоже, вже зовсім скоро Tesla зможе оголосити про свій перший "мільйонник".

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Деталі нового рекорду. Житель Німеччини Хансйорг Геммінген очолив світовий рейтинг пробігу електрокарів Tesla High Mileage Leaderboard зі значним показником 900 000 кілометрів. Щоб підтвердити досягнення, він опублікував знімок екрана бортового комп'ютера автомобіля.

За весь цей час Геммінгену довелося замінити акумулятори своєї Tesla Model S P85 всього лише один раз. Попередній рекорд він встановив на електрокарі Tesla Roadster 2010 R80, проїхавши на ньому 620 000 кілометрів.

Як формують рейтинг? Укладачі рейтингу пропонують всім власникам Tesla з пробігом більше 200 000 кілометрів або Tesla Model 3, що проїхали не менше 50 000 кілометрів, відправити твіт зі скріншотом одометра для включення в список рекордсменів по пробігу.



Tesla Model S проїхав 900 тисяч кілометрів без заміни двигуна

На сьогодні за звання власника найбільш "довгограючого" автомобіля з електродвигуном змагається близько сотні автолюбителів.

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