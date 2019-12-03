Tesla отримала замовлення на 15 поліцейських Cybertrucks

Новий пікап від Ілона Маска безумовно зацікавив багатьох. Однак серед клієнтів компанії знайшовся мер з Мексики, який замовив у Tesla 15 спеціальних версій Cybertruck для поліцейських, місцевих робокопів, не інакше.

Коли Tesla показала Cybertruck минулого місяця, дизайн шокував багатьох людей, однак інші зосередилися на характеристиках нового пікапа та вартості автомобіля, зауважує Elektrek.

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Кіберполіція Мексики

Міський голова міста Сіудад Вайес Адріан Еспер Карденас одразу розгледів у новому Cybertruck чудовий потенціал, який можна реалізувати в рамках місцевого департаменту поліції.

Ми сфотографувались, і я збираюся надіслати фото Ілону Маск, щоб побачити, чи можемо ми розраховувати на знижку,

– зауважив Карденас.

Він зазначив, що для замовлення 15 пікапів від Tesla він використав ресурс у 30 тисяч песо, що еквівалентно місячній зарплаті.

Карденас додав, що він замовив 10 двомоторних версій Cybertrucks і 5 тримоторних пікапів.

Серед іншого мер Сіудад Вайес вважає, що нові Cybertrucks допоможуть місту скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés.#CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL — Alejandro Mata (@Alejandro_Mata8) November 29, 2019

Дубай не відстає

Однак, мер Мексиканського міста не єдиний, хто бачить майбутнє поліції за новими Cybertrucks. Поліція Дубаю також зацікавилася такою можливістю і навіть опублікувала концепт дизайну майбутнього авто після презентації Cybertrucks.

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

Попри шалену популярність нового пікапа від Tesla серед різних відділків поліції світу, деякі відділки віддають перевагу більшим транспортним засобам тож Cybertrucks може бути не таким вже й ефективним електрокаром на службі у поліції..

Замовлення Cybertruck

Тим часом, з моменту презентації вже оформлено понад 250 тисяч попередніх замовлень на електро пікап від Tesla.

Наразі пікап від Tesla можна передзамовити у трьох модифікаціях:

Базова модель обладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробляти модель розпочнуть у 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.

Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра у 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.

Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати у 2022 році за ціною 69 900 доларів.

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