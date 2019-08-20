The Witcher 3 на Nintendo Switch: дата виходу гри та розбір геймплея

Анонс гри The Witcher 3 для Nintendo Switch хоч і не став найбільш обговорюваною подією виставки E3 2019, але дуже потішив власників портативних приставок. А вже на Gamescom 2019 польська студія CD Projekt RED назвала дату релізу "Відьмака" на Nintendo Switch.

Дата виходу. Прем'єра The Witcher 3: Wild Hunt на Nintendo Switch відбудеться 15 жовтня 2019 року. Гра вийде відразу з усіма DLC, і автори запевняють, що на проходження всього цього добра потрібно більше ста годин.

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Основні вимоги. Розплата за таке задоволення цілком очікувана: для завантаження "Відьмака" потрібно 28,1 ГБ вільного місця. Щоб користувачі розуміли, заради чого вони витрачають свої гроші і простір карти пам'яті, CD Projekt RED випустила 40-хвилинний ролик з детальним розбором геймплея.

Огляд геймплея The Witcher 3: Wild Hunt на Nintendo Switch – дивіться відео

Реакція публіки. Порт The Witcher 3, нагадаємо, публіка сприйняла неоднозначно. Деякі виявилися готові хвалити перевидання просто за те, що це всіма улюблений "Відьмак". А експерти і пересічні користувачі не могли не помітити низки проблем з графікою. Поляки, втім, відкрито заявляють, що пишаються якістю, так що Switch-версії слід дати шанс.

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