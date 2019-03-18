Total War: Three Kingdoms – системні вимоги, трейлер та дата виходу гри

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Total War: Three Kingdoms – системні вимоги, трейлер та дата виходу гри
Total War: Three Kingdoms – системні вимоги, трейлер та дата виходу гри / Скріншот з гри

Компанія Sega та The Creative Assembly вирішили не тягнути до останнього та оголосили офіційні системні вимоги до стратегії Total War: Three Kingdoms. Варто відзначити, що розробники опублікували окрему конфігурацію для інтегрованих відеокарт.

Сюжет. Total War: Three Kingdoms анонсували ще на початку 2018 року, хоча і без будь-яких подробиць. За весь цей час стратегія на просторах Піднебесної обросла деталями: сторінка в Steam барвисто описує красу Китаю і розповідає, чим саме доведеться займатися користувачам.

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Total War: Three Kingdoms перенесе геймерів у Стародавній Китай періоду Саньґо. А тут справ, як завжди, по горло: прийнявши на себе роль одного з одинадцяти легендарних воєначальників, геймерам належить зібрати армію, управляти підвладними територіями і вести війну з противниками. Кожне рішення і дія, обіцяють творці, буде мати наслідки, і багато що залежить від характеру і особистості обраного героя.

Трейлер гри Total War: Three Kingdoms – дивіться відео

Мінімальні системні вимоги для інтегрованих відеокарт (роздільна здатність 1280 × 720 при низьких налаштуваннях графіки, 25-35 к/с в режимі 1 на 1 і битвах, в яких беруть участь не більше 21 юніта з кожного боку):

• Операційна система: Windows 7 (64-біт);

• Процесор: Intel Core i7-8550U (1,8 ГГц);

• Оперативна пам'ять: 6 ГБ;

• Відеокарта: Intel UHD Graphics 620.

Мінімальні системні вимоги для дискретних відеокарт (роздільна здатність 1280 × 720 при низьких налаштуваннях графіки, 25-35 к/с в режимі 1 на 1 і битвах, в яких беруть участь не більше 21 юніта з кожного боку):

• Операційна система: Windows 7 (64-біт);

• Процесор: Intel Core 2 Duo (3,0 ГГц);

• Оперативна пам'ять: 4 ГБ;

• Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) або AMD Radeon HD 7850 (1 ГБ).

Total War: Three Kingdoms
Скріншот з гри Total War: Three Kingdoms

Рекомендовані системні вимоги (роздільна здатність 1920 × 1080 при високих налаштуваннях графіки, 45-55 к/с в режимі 1 на 1 і битвах, в яких беруть участь не більше 21 юніта з кожного боку):

• Операційна система: Windows 10 (64-біт);

• Процесор: Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 2600X;

• Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

• Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) або AMD Radeon R9 Fury X (4 ГБ).

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Максимальні системні вимоги (роздільна здатність 1920 × 1080 при налаштуваннях графіки рівня "ультра", понад 60 к/с в режимі 1 на 1 і битвах, в яких беруть участь не більше 21 юніта з кожного боку):

• Операційна система: Windows 10 (64-біт);

• Процесор: Intel Core i7-8700K;

• Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

• Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 або AMD GeForce RTX 2060.

Дата виходу. Total War: Three Kingdoms надійде в продаж 23 травня цього року. У цей день гра стане доступна користувачам Windows, а власники Mac зможуть випробувати її пізніше.

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Теги: Техно Ігри Китай
Джерело: 24 Канал
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