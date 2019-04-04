Три проекти житла на Марсі: змагання NASA вийшло на фінальну пряму

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В NASA оголосили трьох фіналістів конкурсу 3D-Printed Habitat Challenge
В NASA оголосили трьох фіналістів конкурсу 3D-Printed Habitat Challenge / edition.cnn.com

В NASA оголосили трьох фіналістів конкурсу 3D-Printed Habitat Challenge з будівництва будинків на Марсі. Окрім визнання, фіналісти отримали100 тисяч доларів на трьох. При цьому переможцю пообіцяли 800 тисяч доларів.

Як пише CNN, конкурс стартував у 2015 році. Команди мали розробити укриття, придатні для Місяця, Марса і навіть за їхніми межами.

Перше місце віддали команді SEArch + / Apis Cor. Вона розробила унікальну кручену структуру, яка всіяна невеликими отворами, що пропускають природне світло.

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Команда Team Zoperhous посіла друге місце. Вона пропонує надрукувати модулі автономним ровером. Разом з природними ресурсами передбачається використання спеціального термопластика, здатного витримувати екстремальні зміни температури на поверхні.

В NASA оголосили трьох фіналістів конкурсу 3D-Printed Habitat Challenge

Макет житла на Марсі 

Третьою стала команда Mars Incubator, яка запропонувала зведення з реголіту і міцного поліетилену чотирьох модулів: технічного, основного житлового модуля, багатофункціонального, а також модуля з зоною біогенераціі для вирощування рослин.

Як обирали найкращих. Роботи оцінювали з точки зору архітектурного макета і естетики, а також доцільності їх побудови і масштабованості. Фінальний етап змагання відбуватиметься з 1 по 4 травня. Основне завдання гранд-фіналу полягає в створенні дрібномасштабних моделей своїх концептів житла з використанням 3D-принтерів.

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Теги: Новини Техно Техно NASA Космос
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