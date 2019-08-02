Цифра дня: скільки українці витратили на онлайн-шопінг

За перше півріччя 2019 року українці витратили 11,7 мільярда гривень. Ця сума на 17% більша, ніж за аналогічний період минулого року. Це є сумарна кількість коштів, що користувачі витратили на платформах EVO – Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua.

Як пише delo.ua, загалом кількість замовлень зросла на 21%. Середня сума замовлення – 866 гривень.

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Що купують. Найпопулярнішими товарами, які українці замовляють в інтернеті, є техніка та електроніка, одяг і взуття, косметика, парфумерія, а також книги, подарунки та товари для хобі.

Цікаво, що різко зросла кількість замовлень зі смартфонів. За останнє півріччя покупці замовили товарів на 2,7 мільярда гривень. Це на 76% більше ніж за аналогічний період в 2018 році.

"70% покупців приходять на Prom з мобільних. Близько половини з них вже звикли замовляти товари через мобільний додаток. На покупки в середньому витрачають 617 гривень", – розповів CEO маркетплейсу Prom.ua Іван Кравець.

Що відомо про Prom.ua? Це проект української компанії EVO – найбільший маркетплейс (посередник між продавцями та покупцями) України. На цій платформі підприємці самостійно створюють інтернет-магазини та розміщують свої товари в загальному каталозі. Prom.ua регулярно входить в Топ-10 найбільш відвідуваних сайтів України.



У 2018 року на Prom.ua створили свої сайти 739 тисяч компаній. Щодня торговельний майданчик відвідує близько 1,5 млн користувачів.

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