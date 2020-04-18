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У Facebook з’явиться нова реакція на повідомлення через COVID-19: як виглядає лайк

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Нові реакції у Facebook / фото із соцмереж

У соцмережі Facebook з’явиться нова реакція на повідомлення та дописи. Це – смайлик, що обіймає сердечко. У такий спосіб у соцмережі намагаються підтримати людей у час падемії COVID-19.

"Турботливий лайк" створили ля висловлення підтримки у часи пандемії коронавірусу. Про це написав менеджер із технічних комунікацій Facebook Александр Войка у своєму твіттері.

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Ми запускаємо нові реакції турботи у Facebook та Messenger як спосіб підтримати один одного у ці складні часи. Ми сподіваємось, що ці реакції дадуть людям нові способи продемонструвати свою підтримку у часи пандемії,
– зазначив він.

Зауважимо, що "турботливий лайк" буде доступний у комп’ютерній та мобільній версії, а в Messenger буде інша реакція – анімоване серце, що б’ється.

Обидві реакції-вподобайки будуть доступні для користувачів вже з наступного тижня.

Що відомо про пандемію коронавірусу у світі:

  • Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 у китайському місті-мільйоннику Ухань, що в провінції Хубей.
  • У ВООЗ поширення COVID-19 визнали пандемією 11 березня 2020 року.
  • Вірус передається переважно під час близьких контактів і повітряно-крапельним шляхом, а також через заражені поверхні. Серед поширених симптомів: гарячка, кашель, задишка. Ускладнення можуть включати запалення легень і гострий респіраторний дистрес-синдром.
  • Особливу небезпеку інфекція становить для літніх людей та тих, хто має важкі хронічні захворювання. Не існує вакцин та специфічних противірусних препаратів. Хворих лікують симптоматично.
  • Станом на 18 квітня у світі на коронавірус захворіли понад 2 мільйони людей, померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 154 350 людей.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Техно Коронавірус COVID-19 Соцмережі Facebook Новини політики Інтернет Техно
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