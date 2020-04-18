У Facebook з’явиться нова реакція на повідомлення через COVID-19: як виглядає лайк

У соцмережі Facebook з’явиться нова реакція на повідомлення та дописи. Це – смайлик, що обіймає сердечко. У такий спосіб у соцмережі намагаються підтримати людей у час падемії COVID-19.

"Турботливий лайк" створили ля висловлення підтримки у часи пандемії коронавірусу. Про це написав менеджер із технічних комунікацій Facebook Александр Войка у своєму твіттері.

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Ми запускаємо нові реакції турботи у Facebook та Messenger як спосіб підтримати один одного у ці складні часи. Ми сподіваємось, що ці реакції дадуть людям нові способи продемонструвати свою підтримку у часи пандемії,

– зазначив він.

Зауважимо, що "турботливий лайк" буде доступний у комп’ютерній та мобільній версії, а в Messenger буде інша реакція – анімоване серце, що б’ється.

Обидві реакції-вподобайки будуть доступні для користувачів вже з наступного тижня.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

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