У Google пояснили, чому на запит "idiot" пошуковик показує Трампа

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Чому Дональд Трамп "ідіот" – пояснення Google
Чому Дональд Трамп "ідіот" – пояснення Google / http://nk.org.ua/

Гендиректора всесвітньої пошукової системи Google Сундара Пічаї запросили на слухання у Конгрес США, тому що пошуковик при запиті "idiot" показує фото американського президента Дональда Трампа.

Відповідне питання задала конгресмен-демократ Зої Лофгрен.

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"Якщо ввести в пошук слово ідіот, він видасть фотографії Дональда Трампа. Я тільки що це зробила, як таке відбувається?" – запитала Лофгрен.

Гендиректор Google Сундара Пічаї відкинув звинувачення в політичній упередженості і заявив, що співробітники компанії не управляють результатами пошуку вручну.

Трамп США ідіот Білий дім Google
Google видає зображення Трампа на запит "Idiot"

Коли користувачі вводять слово, пошуковик сканує мільйони сторінок результатів, автоматично сортує їх за двома сотнями параметрів, включаючи популярність, актуальність і свіжість.

15 % результатів пошуку, які видає Google, ми раніше їх не бачили. Це працює дуже масштабно. Ми вручну ніяк не впливаємо на пошук,
– сказав генеральний директор компанії Google Сундар Пічаї.

Нагадаємо, ще влітку інтернет-користувачі помітили, що Google показуває фотографії Трампа за запитом "idiot". Тоді це пояснювалося тим, що на відображення результатів вплинули користувачі порталу Reddit, які почали викладати фотографії американського президента з цим підписом, а також публікації у великих американських і британських ЗМІ.

Теги: Новини США Техно Інтернет Дональд Трамп Google
Джерело: 24 канал
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