У OnePlus відреагували на звинувачення про обман

Ще до анонсу смартфона OnePlus 7 Pro його фотоможливості позитивно оцінили журналісти, а невдовзі після офіційної презентації камера новинки отримала високі бали експертів DxOMark. Втім трохи пізніше, звичайні користувачі звинуватили виробника в перебільшенні можливостей фотозйомки флагмана.

Тепер в мережі з’явилось офіційне пояснення китайського вендора, який до тож розповів як правильно знімати на OnePlus 7 Pro.

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Реакція компанії. Представники OnePlus оперативно відреагували на критику, випустивши офіційну заяву щодо специфікацій ґаджета. Вони стверджують, що різниця в роздільній здатності картинки обумовлена ​​особливостями програмного забезпечення пристрою.

OnePlus 7 Pro отримав 3-кратний зум без цифрового збільшення і втрати деталізації. Телеоб'єктив використовується для двох функцій камери: це триразовий зум і портретна зйомка. Вибір режиму змінює поле зору в залежності від виконуваного завдання. При зйомці з триразовим збільшенням телеоб'єктив зберігає кадр без втрат в роздільній здатності 8 Мп. Портретний режим задіює всі 13 мегапікселів сенсора,

– заявили представники вендора.



Зйомка в режимі оптичного зуму



Зйомка в портретному режимі

Інші випадки обману. Раніше з подібними звинуваченнями компанія зіткнулася незабаром після випуску OnePlus 5 в 2017 році, коли смартфон зміг забезпечити лише 1,33-кратне оптичне збільшення при заявленому коефіцієнті збільшення 2х. Пізніше вендор визнав, що використовує цифровий алгоритм для досягнення обіцяного ефекту зуму.

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