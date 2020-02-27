У Росії збираються оштрафувати Google

Компанії Google загрожує штраф за порушення рекламного законодавства. Мовиться про неправомірне розміщення реклами, яким Google, нібито, порушила закони Росії.

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Як пояснили у Федеральному антимонопольному відомстві, на сайті пошуковика була розміщена реклама компанії AB Innovations, яка пропонувала вигідно інвестувати гроші, не маючи необхідної ліцензії на це, розповідає IXBT.

Відтак, ще 19 лютого 2020 року комісія ФАС Росії визнала Google винною у порушенні вимог закону про рекламу. Реклама AB Innovations поширювалася на сайті google.com в серпні 2019 року. Вона повідомляла про дохід від інвестицій і містила посилання для переходу на сайт AB Innovations. При цьому у самої компанії була відсутня ліцензія на здійснення фінансової діяльності.

Який штраф загрожує Google

Пошуковику, як розповсюджувачу реклами видано припис про усунення порушення, а матеріали розгляду передані для порушення справи про адміністративне правопорушення. Тепер Google загрожує штраф від 100 до 500 тисяч рублів (приблизно від 1 500 до 7 600 доларів).

До слова, це не перша схожа справа. Нещодавно російський суд оштрафував Twitter через відмову локалізувати дані росіян. Розмір штрафу склав 4 мільйони рублів (60 820 доларів).

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