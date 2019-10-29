У Сонячній системі може з’явитись найменша карликова планета
Вчені пропонують визнати астероїд Гігея найменшою планетою Сонячної системи. Небесне тіло виявили у Головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.
Як передає sciencealert.com, вчені переконують, що цей астероїд відповідає всім вимогам, які потрібні, щоб офіційно називати небесне тіло карликовою планетою.
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Деталі. Ці 4 характеристики прописані у Міжнародному астрономічному союзі.
- Щоб офіційно вважати небесне тіло карликовою планетою воно повинне обертатися на орбіті навколо Сонця.
- Цей об’єкт не має обертатися навколо планети.
- Зафіксоване тіло не повинне мати сильне гравітаційне поле, щоб розчистити свою орбіту від інших космічних тіл (як звичайні планети).
- При цьому об’єкт повинен мати масу, достатню для досягнення гідростатичної рівноваги, тобто бути більш-менш округлої форми.
Цікаво, що першим трьом вимогам відповідають багато тіл, наприклад, весь головний пояс астероїдів між Марсом і Юпітером. Але нові спостереження за цим поясом показують, що він може відповідати четвертій умові.
Вчені визначили форму астероїда Гігея
"Завдяки унікальній можливості інструменту SPHERE на VLT, яка є однією з найпотужніших систем візуалізації в світі, ми змогли визначити форму астероїда, яка виявляється майже сферичною. Завдяки цим зображенням астероїд Гігея можна перекласифікувати як карликову планету, яка поки є найменшою в Сонячній системі", – заявив астроном П'єр Вернацца.
Окрім того, у Сонячній системі є 5 об'єктів, які відповідають визначенню "карликова планета". Найвідоміші з них – Церера в Головному поясі астероїдів, яку раніше і вважали астероїдом, і транснептунових об'єкт Плутон, який раніше вважався повноцінної планетою.
Що відомо про астероїд Гігея? Це небесне тіло відкрите у XIX столітті. За попередніми даними, він має в діамерті приблизно 430 км. До прикладу, діаметр Плутона становить приблизно 2400 км, а Церери – 950 км. Новий статус Гігеї повинен бути офіційно затверджений Міжнародним астрономічним союзом.
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