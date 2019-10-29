У Сонячній системі може з’явитись найменша карликова планета

Вчені пропонують визнати астероїд Гігея найменшою планетою Сонячної системи. Небесне тіло виявили у Головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Як передає sciencealert.com, вчені переконують, що цей астероїд відповідає всім вимогам, які потрібні, щоб офіційно називати небесне тіло карликовою планетою.

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Деталі. Ці 4 характеристики прописані у Міжнародному астрономічному союзі.

Щоб офіційно вважати небесне тіло карликовою планетою воно повинне обертатися на орбіті навколо Сонця.

Цей об’єкт не має обертатися навколо планети.

Зафіксоване тіло не повинне мати сильне гравітаційне поле, щоб розчистити свою орбіту від інших космічних тіл (як звичайні планети).

При цьому об’єкт повинен мати масу, достатню для досягнення гідростатичної рівноваги, тобто бути більш-менш округлої форми.

Цікаво, що першим трьом вимогам відповідають багато тіл, наприклад, весь головний пояс астероїдів між Марсом і Юпітером. Але нові спостереження за цим поясом показують, що він може відповідати четвертій умові.

Вчені визначили форму астероїда Гігея

"Завдяки унікальній можливості інструменту SPHERE на VLT, яка є однією з найпотужніших систем візуалізації в світі, ми змогли визначити форму астероїда, яка виявляється майже сферичною. Завдяки цим зображенням астероїд Гігея можна перекласифікувати як карликову планету, яка поки є найменшою в Сонячній системі", – заявив астроном П'єр Вернацца.

Окрім того, у Сонячній системі є 5 об'єктів, які відповідають визначенню "карликова планета". Найвідоміші з них – Церера в Головному поясі астероїдів, яку раніше і вважали астероїдом, і транснептунових об'єкт Плутон, який раніше вважався повноцінної планетою.

Що відомо про астероїд Гігея? Це небесне тіло відкрите у XIX столітті. За попередніми даними, він має в діамерті приблизно 430 км. До прикладу, діаметр Плутона становить приблизно 2400 км, а Церери – 950 км. Новий статус Гігеї повинен бути офіційно затверджений Міжнародним астрономічним союзом.

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