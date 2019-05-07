Українці створили бота для пошуку за Кримінальним кодексом

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Українці створили бота для пошуку за Кримінальним кодексом
Українці створили бота для пошуку за Кримінальним кодексом / Unsplash

Можна шукати статті за текстами і номерами. Бот працює в месенджері Telegram.

Команда проекту "Суд на долон" і запустила бот для пошуку статей Кримінального кодексу України – criminal_code_ukr_bot.  Про це повідомили творці проекту.

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Щоб знайти необхідну статтю, необхідно ввести ключове слово – і бот запропонує відповідні статті з кодексу.

Ось так працює
Ось так працює "кримінальний" бот

Якщо ввести номер статті, бот видасть саму статтю і схожі матеріали. Послуги бота вже дуступні усім користувачам сервісу Telegram.

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Теги: Техно Новини Техно Telegram Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
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