Українці створили бота для пошуку за Кримінальним кодексом
Можна шукати статті за текстами і номерами. Бот працює в месенджері Telegram.
Команда проекту "Суд на долон" і запустила бот для пошуку статей Кримінального кодексу України – criminal_code_ukr_bot. Про це повідомили творці проекту.
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Щоб знайти необхідну статтю, необхідно ввести ключове слово – і бот запропонує відповідні статті з кодексу.
Ось так працює "кримінальний" бот
Якщо ввести номер статті, бот видасть саму статтю і схожі матеріали. Послуги бота вже дуступні усім користувачам сервісу Telegram.
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Джерело: Техно 24
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