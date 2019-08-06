Українці запустили сервіс, що відтворює голос будь-якої людини

Київський стартап Respeecher розробив технологію, яка може скопіювати голос будь-якої людини. Проект відібрали для навчання в американському акселераторі Techstars.

Українська команда також отримала фінансування в розмірі 120 тисяч доларів.

Про це розповів співзасновник проекту Дмитро Белевцов, передає видання AIN.UA.

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"Наш продукт дає змогу одній людині говорити голосом іншої без використання тексту (speech-to-speech). Наприклад, я зможу говорити голосом Барака Обами. Для цього алгоритм передає мою фразу і на виході через кілька хвилин отримуємо ту ж фразу, сказану голосом Обами, але з моєю інтонацією та емоційним наповненням", – розповів Белевцов.

Команда. Наразі у штаті працюють 6 людей. До США на навчання відправилось троє засновників проекту.

Компанія вже підписала контракти з кількома медіа та кіностудіями. За його допомогою можна, наприклад, змусити будь-яку історичну персону вимовляти текст його справжнім голосом.

Програма скопіювала голос Обами: відео

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