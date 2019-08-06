Українці запустили сервіс, що відтворює голос будь-якої людини

456 Читать новость на русском
Київський стартап Respeecher
Київський стартап Respeecher / ain.ua

Київський стартап Respeecher розробив технологію, яка може скопіювати голос будь-якої людини. Проект відібрали для навчання в американському акселераторі Techstars.

Українська команда також отримала фінансування в розмірі 120 тисяч доларів.

Про це розповів співзасновник проекту Дмитро Белевцов, передає видання AIN.UA.

До теми:  Львівський стартап залучив 150 тисяч доларів інвестицій

"Наш продукт дає змогу одній людині говорити голосом іншої без використання тексту (speech-to-speech). Наприклад, я зможу говорити голосом Барака Обами. Для цього алгоритм передає мою фразу і на виході через кілька хвилин отримуємо ту ж фразу, сказану голосом Обами, але з моєю інтонацією та емоційним наповненням", – розповів Белевцов.

Команда. Наразі у штаті працюють 6 людей. До США на навчання відправилось троє засновників проекту.

Компанія вже підписала контракти з кількома медіа та кіностудіями. За його допомогою можна, наприклад, змусити будь-яку історичну персону вимовляти текст його справжнім голосом.

Програма скопіювала голос Обами: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
сьогодні
28206
Теги: Новини США Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Клони Apple: недорогі телефони, схожі на iPhone X
сьогодні 16:04 Клони Apple: недорогі телефони, схожі на iPhone X
Ірина Полицька 3006
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
5 серпня 18:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 4707
Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
4 серпня 22:07 Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 1489
Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
2 серпня 21:01 Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
5608
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
2 серпня 10:37 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Анастасія Можаровська 2410
Новини
Більше новин
Залиште відгук