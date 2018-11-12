В мережі з'явилася дата виходу нового покоління відеокарт NVIDIA

Компанія AMD вже представила своє перше 7-нанометрове рішення відеокарт – AMD Navi 12. NVIDIA не забарилась із відповіддю і повідомила, що новітні GPU варто чекати вже в 2019 році.

Про це повідомляє тайванський ресурс DigiTimes, який добре відомий своїми зв’язками із джерелами в ланцюжку виробничих поставок.

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Головним світовим постачальником 7-нанометрових рішень стане компанія TSMC. Крім NVIDIA, її замовниками також є AMD, Apple, Huawei (HiSilicon), Qualcomm та Xilinx.

Точних термінів виходу відеокарт NVIDIA на 7-нанометрових графічних процесорах джерела в індустрії поки не називають. Дебют можливий як на початку 2019 року, так і ближче до його кінця.

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