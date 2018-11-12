В мережі з'явилася дата виходу нового покоління відеокарт NVIDIA

232 Читать новость на русском
В мережі з'явилася дата виходу нового покоління відеокарт NVIDIA
В мережі з'явилася дата виходу нового покоління відеокарт NVIDIA / Фото з вільних джерел

Компанія AMD вже представила своє перше 7-нанометрове рішення відеокарт – AMD Navi 12. NVIDIA не забарилась із відповіддю і повідомила, що новітні GPU варто чекати вже в 2019 році.

Про це повідомляє тайванський ресурс DigiTimes, який добре відомий своїми зв’язками із джерелами в ланцюжку виробничих поставок.

Читайте також: AMD представила мобільні відеокарти Radeon Pro Vega 20 та Radeon Pro Vega 16

Головним світовим постачальником 7-нанометрових рішень стане компанія TSMC. Крім NVIDIA, її замовниками також є AMD, Apple, Huawei (HiSilicon), Qualcomm та Xilinx.

Точних термінів виходу відеокарт NVIDIA на 7-нанометрових графічних процесорах джерела в індустрії поки не називають. Дебют можливий як на початку 2019 року, так і ближче до його кінця.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA AMD
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
570
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1673
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 601
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 20:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
3615
Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
8 листопада 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
1277
Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
8 листопада 19:30 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
0
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук