В мережі з'явилися фото смартфона Samsung Galaxy S20

В мережі з’явилися зображення ще неанонсованого смартфона Samsung Galaxy S20. Постер опублікував відомий інсайдер Ice Universe, і на ньому можна побачити дизайн майбутньої новинки.

Дизайн

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На представленому промо-постері зображений ґаджет з мінімальними дисплейними рамками і отвором для селфі-камери в дисплеї.

З чуток, Samsung Galaxy S20 буде підтримувати частоту оновлення екрану 120 Гц. Раніше в прихованому меню бета-версії прошивки Samsung One UI 2.0 ентузіасти виявили відповідний режим.

Galaxy S20 poster (may be fake) pic.twitter.com/NBbpsQGLY4 — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

Інші характеристики

Згідно з попередніми витокамии, в нову флагманську серію увійдуть моделі Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + та Samsung Galaxy S20 Ultra. Всі три смартфона отримають процесор Snapdragon 865 або Samsung Exynos 990, 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 256 ГБ. Очікується, що відмінності між пристроями, крім діагоналі екрана, будуть полягати в модифікаціях модулів камер і ємності акумуляторів.

Дата презентації

Презентація нових смартфонів Samsung відбудеться 11 лютого в Сан-Франциско.

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