24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

В мережі з'явилися фото смартфона Samsung Galaxy S20

398 Читать новость на русском
Ймовірне зображення Samsung Galaxy S20 / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися зображення ще неанонсованого смартфона Samsung Galaxy S20. Постер опублікував відомий інсайдер Ice Universe, і на ньому можна побачити дизайн майбутньої новинки.

Дизайн

До теми: На CES 2020 представили круглий смартфон: фото, характеристики, ціна

На представленому промо-постері зображений ґаджет з мінімальними дисплейними рамками і отвором для селфі-камери в дисплеї.

З чуток, Samsung Galaxy S20 буде підтримувати частоту оновлення екрану 120 Гц. Раніше в прихованому меню бета-версії прошивки Samsung One UI 2.0 ентузіасти виявили відповідний режим.

Інші характеристики

Згідно з попередніми витокамии, в нову флагманську серію увійдуть моделі Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + та Samsung Galaxy S20 Ultra. Всі три смартфона отримають процесор Snapdragon 865 або Samsung Exynos 990, 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 256 ГБ. Очікується, що відмінності між пристроями, крім діагоналі екрана, будуть полягати в модифікаціях модулів камер і ємності акумуляторів.

Дата презентації 

Презентація нових смартфонів Samsung відбудеться 11 лютого в Сан-Франциско.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою
сьогодні
11195
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 січня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 26866
5 січня 22:09 Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 3083
5 січня 13:05 Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року
Михайло Года 950
4 січня 22:02 Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?
Назар Токар 2591
4 січня 08:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
7435
Новини
Більше новин
Залиште відгук