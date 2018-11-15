В мережі з'явилися цікаві деталі про нові смарт-годинники Apple Watch

Компанія Apple отримала новий патент на дизайн смарт-годинників. Якщо купертінівці реалізують цю розробку, то наступне покоління Apple Watch отримає подвійну камеру.

Про це повідомляє GizChina.

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Патент описує метод, за допомогою якого можна зняти годинником селфі без спотворень, навіть якщо користувач не дивиться прямо на девайс. Також вирішується проблема з фото відразу кількох людей. З таким годинником можна буде не тільки робити непогані знімки, але і здійснювати відеодзвінки, проводити аутентифікацію за особою тощо.



Патент нових Apple Watch



Apple Watch наступних поколінь можуть отримати дві камери

Такі годинники будуть поєднувати модулі з ширококутним і телефото-об'єктивами. Звичайно, Apple ще може скасувати проект, але є певний шанс, що ми побачимо подвійну камеру вже наступного року.

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