В мережі з'явилися цікаві деталі про нові смарт-годинники Apple Watch

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Apple Watch
Apple Watch / unsplash

Компанія Apple отримала новий патент на дизайн смарт-годинників. Якщо купертінівці реалізують цю розробку, то наступне покоління Apple Watch отримає подвійну камеру.

Про це повідомляє GizChina.

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Патент описує метод, за допомогою якого можна зняти годинником селфі без спотворень, навіть якщо користувач не дивиться прямо на девайс. Також вирішується проблема з фото відразу кількох людей. З таким годинником можна буде не тільки робити непогані знімки, але і здійснювати відеодзвінки, проводити аутентифікацію за особою тощо.

Apple Watch
Патент нових Apple Watch

Apple Watch
Apple Watch наступних поколінь можуть отримати дві камери

Такі годинники будуть поєднувати модулі з ширококутним і телефото-об'єктивами. Звичайно, Apple ще може скасувати проект, але є певний шанс, що ми побачимо подвійну камеру вже наступного року.

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Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно
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