В мережі з'явилися цікаві деталі про відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060
Компанія NVIDIA працює над новими рішеннями відеокарт GeForce RTX. Вже найближчим часом на ринку з'явиться модель GeForce RTX 2060, яку помітили у базі результатів теста продуктивності Final Fantasy XV.
Про це повідомляє Overclockers.
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Згідно з результатами тестування, GeForce RTX 2060 за рівнем швидкодії повинна розташуватися між адаптерами GeForce GTX 1060 6GB і GeForce GTX 1070. Якщо порівнювати її із GeForce RTX 2080, то новинка набирає практично в два рази менше балів (2589 проти 4660 очок).
Тести відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060
Не можна не відзначити той факт, що в базі Final Fantasy XV нова відеокарта фігурує під ім'ям GeForce RTX 2060, а не GTX 2060, як передбачалося раніше. Іншими словами, в її розпорядженні можуть виявитися як тензорні так і RT-ядра. Щоправда, зараз не можна сказати, чи вдасться їй похизуватися необхідною для трасування променів продуктивністю.
Якщо вірити джерелам китайських журналістів, то "паперовий" анонс GeForce RTX 2060 може відбутися вже в середині грудня.
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