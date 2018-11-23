В мережі з'явилися цікаві деталі про відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060

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NVIDIA GeForce RTX 2060: тести і дата виходу
NVIDIA GeForce RTX 2060: тести і дата виходу / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA працює над новими рішеннями відеокарт GeForce RTX. Вже найближчим часом на ринку з'явиться модель GeForce RTX 2060, яку помітили у базі результатів теста продуктивності Final Fantasy XV.

Про це повідомляє Overclockers.

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Згідно з результатами тестування, GeForce RTX 2060 за рівнем швидкодії повинна розташуватися між адаптерами GeForce GTX 1060 6GB і GeForce GTX 1070. Якщо порівнювати її із GeForce RTX 2080, то новинка набирає практично в два рази менше балів (2589 проти 4660 очок).

NVIDIA GeForce RTX 2060
Тести відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060

Не можна не відзначити той факт, що в базі Final Fantasy XV нова відеокарта фігурує під ім'ям GeForce RTX 2060, а не GTX 2060, як передбачалося раніше. Іншими словами, в її розпорядженні можуть виявитися як тензорні так і RT-ядра. Щоправда, зараз не можна сказати, чи вдасться їй похизуватися необхідною для трасування променів продуктивністю.

Якщо вірити джерелам китайських журналістів, то "паперовий" анонс GeForce RTX 2060 може відбутися вже в середині грудня.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
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