В мережу виклали відео із затемненням, що відбулось у 1900 році

Британський інститут кіно і Королівське астрономічне товариство виклали в мережу цікаве відео. Це перший в історії відеозапис сонячного затемнення, яке відбулося 28 травня 1900 року.

Перший запис із повним сонячним затемненням зробив британський ілюзіоніст Невіл Маскелайн спільно з американським астрономом Джоном Беконом. Це була друга спроба зняти затемнення. Перший запис вкрали під час подорожі до Британії.

Читайте також: У NASA підрахували кількість матюків космонавтів під час подорожі до Місяця

Як відновили зображання. Зараз це архівне відео оцифрували. Кожен кадр запису, який зберігається в архіві, був відсканований фахівцями з Національного архіву Британського інституту кіно. Після цього усі зображення звели у відео з роздільною здатністю 4К. Саме це зображення і опублікували у відкритому доступі.

Перше в історії відео із сонячним затемненням

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно