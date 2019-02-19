На телебаченні запустили офіційну рекламу смартфонів Samsung Galaxy S10: відео

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Samsung Galaxy S10 офіційна реклама
Samsung Galaxy S10 офіційна реклама / Фото з вільних джерел

Виробники мобільних пристроїв все частіше допускають витоки напередодні гучних анонсів. За добу до офіційної презентації смартфонів Samsung Galaxy S10 на норвезькому телебаченні запустили рекламу флагманів.

Глядачі моментально зберегли ролик і почали їм ділитися в соціальних мережах. На відео розкриті деякі особливості майбутнього смартфона.

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Особливості. У 30-секундному рекламному ролику демонструються Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus з отворами в екранах під фронтальні камери. Крім того, йдеться про ультразвуковий сканер відбитків пальців в дисплеї, 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, потрійну основну камеру і підтримку реверсивної бездротової зарядки.

Реклама Samsung Galaxy S10 – дивіться відео

Дата анонсу. Вже в середу, 20 лютого, Samsung повинна представити Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, спрощений Galaxy S10e, Galaxy S10X з підтримкою 5G і гнучкий смартфон Galaxy Fold.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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