На телебаченні запустили офіційну рекламу смартфонів Samsung Galaxy S10: відео

Виробники мобільних пристроїв все частіше допускають витоки напередодні гучних анонсів. За добу до офіційної презентації смартфонів Samsung Galaxy S10 на норвезькому телебаченні запустили рекламу флагманів.

Глядачі моментально зберегли ролик і почали їм ділитися в соціальних мережах. На відео розкриті деякі особливості майбутнього смартфона.

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Особливості. У 30-секундному рекламному ролику демонструються Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus з отворами в екранах під фронтальні камери. Крім того, йдеться про ультразвуковий сканер відбитків пальців в дисплеї, 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, потрійну основну камеру і підтримку реверсивної бездротової зарядки.

Реклама Samsung Galaxy S10 – дивіться відео

Дата анонсу. Вже в середу, 20 лютого, Samsung повинна представити Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, спрощений Galaxy S10e, Galaxy S10X з підтримкою 5G і гнучкий смартфон Galaxy Fold.

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