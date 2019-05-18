В Metro: Exodus з'являться нові сюжетні кампанії: деталі доповнень

6 Читать новость на русском
В Metro: Exodus з'являться нові сюжетні кампанії
В Metro: Exodus з'являться нові сюжетні кампанії / Фото з вільних джерел

Компанії Deep Silver та 4A Games розкрили подробиці щодо майбутніх доповнень постапокаліптичного шутера Metro: Exodus, які вийдуть в 2019 році. Це будуть дві повноцінні сюжетні кампанії, що розповідають нові історії вже знайомих по оригінальній грі персонажів.

Деталі про перше доповнення. Як повідомляє Invision Community, перше DLC отримало назву "Два полковника" і вийде влітку цього року. У ньому гравці дізнаються, що сталося з полковником Хлєбніковим і його сином Кирилом в підземеллях новосибірського метро, а також побачать останні дні життя бомбосховища.

Читайте також: Психологічний портрет геймера: цікаві дані

Це буде класична лінійне пригода, завершити яку геймерам допоможе новий вид зброї – вогнемет.

Хто стане головним героєм другого доповнення? Друге DLC називається "Історія Сема", а його реліз відбудеться пізніше – на початку 2020 року. Доповнення присвячено американцеві Сему – бойовому товаришу Артема, який покинув Аврору, щоб спробувати повернутися додому до Сполучених Штатів.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Дорога пролягає через зруйнований Владивосток, до того ж охоплений жахливими цунамі. Це доповнення надасть гравцям величезну відкриту локацію, вижити на якій буде дуже непросто.

Коли можна замовити нові DLC?  Пакет доповнень вже доступний для замовлення на всіх платформах в цифрових магазинах PSN, Xbox Live та Epic Games Store.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
сьогодні
22025
Теги: Техно Ігри 4A Games
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
сьогодні 13:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2552
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
17 травня 20:05 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
4865
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1758
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2567
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
836
Новини
Більше новин
Залиште відгук