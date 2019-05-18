В Metro: Exodus з'являться нові сюжетні кампанії: деталі доповнень

Компанії Deep Silver та 4A Games розкрили подробиці щодо майбутніх доповнень постапокаліптичного шутера Metro: Exodus, які вийдуть в 2019 році. Це будуть дві повноцінні сюжетні кампанії, що розповідають нові історії вже знайомих по оригінальній грі персонажів.

Деталі про перше доповнення. Як повідомляє Invision Community, перше DLC отримало назву "Два полковника" і вийде влітку цього року. У ньому гравці дізнаються, що сталося з полковником Хлєбніковим і його сином Кирилом в підземеллях новосибірського метро, а також побачать останні дні життя бомбосховища.

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Це буде класична лінійне пригода, завершити яку геймерам допоможе новий вид зброї – вогнемет.

Хто стане головним героєм другого доповнення? Друге DLC називається "Історія Сема", а його реліз відбудеться пізніше – на початку 2020 року. Доповнення присвячено американцеві Сему – бойовому товаришу Артема, який покинув Аврору, щоб спробувати повернутися додому до Сполучених Штатів.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Дорога пролягає через зруйнований Владивосток, до того ж охоплений жахливими цунамі. Це доповнення надасть гравцям величезну відкриту локацію, вижити на якій буде дуже непросто.

Коли можна замовити нові DLC? Пакет доповнень вже доступний для замовлення на всіх платформах в цифрових магазинах PSN, Xbox Live та Epic Games Store.

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