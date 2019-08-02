Вчені створили об'ємну модель Чумацького Шляху: фото

Польські вчені витратили шість роки для того, аби створити тривимірну модель Чумацького Шляху. Як виявили науковці, форма галактики має зовсім інший вигляд, ніж ми звикли бачити у підручниках з астрономії.

Як збиралися дані та формувалася об'ємна модель Чумацького Шляху? Як повідомляє Tech Crunch, для розробки тривимірної моделі дослідникам знадобилося обчислити відстань до космічних об'єктів. Щоб спростити завдання, вони орієнтувалися на особливі властивості зірок, що дають змогу точно дізнатися, як далеко від Землі вони пребувають.

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Так звані "змінні цефеїди" набагато яскравіші за Сонце і змінюють світність з дуже стабільними часовими інтервалами. Якщо знати, з якою періодичністю "пульсує" зірка, можна визначити, яку кількість світла вона повинна випускати в заданий момент, щоб визначити відстань до неї.

Вчені досліджували тисячі таких об'єктів і роками записували отриману інформацію. Підсумком їх роботи став тривимірний "портрет" галактики.

Структура нашої галактики. Чумацький Шлях – вкрай неоднорідна структура, тому існує багато теорій, які передбачають, чому диск галактики деформований і зовні нагадує букву S.



Чумацький Шлях

Вчені також встановили, що зірки в складі Чумацького Шляху виникали не поодинці, а цілими групами. Це свідчить про те, що утворення зірок може відбуватися спонтанно.

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