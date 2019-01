Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів

Спорт залишається невід'ємною частиною нашого життя. Проте, як бути, коли на вулиці завірюха? Розважити себе можна спортивним симулятором і Техно 24 підготував історію однієї із найпопулярніших футбольних ігор у світі.

Історія гри Pro Evolution Soccer, яку випускає японська студія Konami, розпочалася ще в далекому 1996 році, хоча звичну нам назву серія симуляторів отримала лише в 2001 році. Варто зазначити, що в США та Японії вона і досі має іншу назву – Winning Eleven.

Goal Storm (World Soccer: Winning Eleven) – перша гра серії симуляторів



Обкладинка гри Goal Storm

Вперше гра побачила світ 22 грудня 1995 року в США, а вже в 1996 році її випустили для Європи та Японії. Тоді гравці отримали можливість взяти участь у "грі мільйонів" на консолі Sony PlayStation.

Гра отримала позитивні відгуки від рецензентів. Користувачі зазначали, що повністю задоволені графікою польових гравців та інтуїтивним управлінням у грі, проте їх засмучувало управління в симуляторі. Приміром, одна клавіша могла одразу відповідати за кілька команд: за відбирання м'яча, прийом пасу чи атаку, тому частенько виходило, що польовий гравець не приймав пас, а відбивав його невідомо куди.

Goal Storm – повільніша та, як не дивно, менш глибока, ніж FIFA, проте це не заважає їй стати найкращою грою на PlayStation,

– зазначали тоді критики.

Геймплей гри Goal Storm – дивіться відео

International Superstar Soccer Pro (офіційно відома як ISS Pro та World Soccer: Winning Eleven '97 в Японії, Goal Storm '97 в Північній Америці)



Обкладинка гри ISS Pro

Наступним кроком у розвитку нової серії футбольних симуляторів Konami стала гра ISS Pro, яка побачила світ в 1997 році. Так само, як і її попередниця Goal Storm, вона виходила на PlayStation.

Тепер геймерам були доступні 32 міжнародні команди, чотири різні стадіони, а також 8 унікальних стратегій та вибір режиму виставки, міжнародної ліги, міжнародного кубка та режиму штрафних ударів. Окрім того, в нову гру могло грати від одного до двох гравців, втім така можливість була і в попередній грі серії. Футбольний симулятор отримав дуже схвальні відгуки, в яких ISS Pro розглядається як найбільш відтворювана футбольна відеогра на PlayStation того часу.

Геймплей гри ISS Pro – дивіться відео

International Superstar Soccer Pro 98 (офіційно відома під назвою ISS Pro 98)



Обкладинка гри ISS Pro 98

Гра побачила світ 1998 року. Примітним для цього випуску стало не лише те, що англійською матчі коментував Мітч Джонсон, але й те, що незважаючи на відсутність ліцензії на FIFA pro, у гру потрапив італійський форвард Фабріціо Раванеллі разом з німецьким воротарем Андреасом Копеком (німецький випуск) та Павлом Індсом (британський випуск). На обкладинці версії Nintendo 64 представлений колумбійський гравець Карлос Валдеррама, а в грі представлена ліцензія від Reebok на використання своїх логотипів у рекламних блоках.

В грі побільшало модів та команд, за які можна було зіграти. Зважаючи на те, що гра була також приурочена до Чемпіонату світу у Франції, з'явилися режими гри в кубкових матчах, зокрема Кубок Європи, Кубок Азії, Кубок Африки, Кубок Північної Америки та Кубок Південної Америки.

Геймплей гри ISS Pro 98 – дивіться відео

ISS Pro Evolution (Winning Eleven 4)



Обкладинка гри ISS Pro Evolution

Гра випущена у Європі в травні 1999 та в Північній Америці 6 червня 2000 ексклюзивно на платформу PlayStation компанією Konami. Вона стала третьою грою в серії ISS Pro series.

В ISS Pro Evolution з'являються 16 команд, які не мають ліцензійної назви. Приміром, Manchester (Манчестер Юнайтед), Marseille (Олімпік Марсель), München (Баварія Мюнхен), Dortmund (Боруссія Дортмунд), Torino (Ювентус) та інші.

В кожному клубі є по 22 гравці (так, як і в національній збірній). Склади та комплект домашньої та виїзної форм команд зразка сезону 1998/1999.

Геймплей гри ISS Pro Evolution – дивіться відео

ISS Pro Evolution 2 (Winning Eleven 2000)



Обкладинка гри ISS Pro Evolution 2

Гра стала останньою грою студії Konami, яка вийшла лише на PlayStation One, та попередницею всім відомої серії Pro Evolution Soccer. Серед особливостей саме цієї гри варто відзначити те, що вперше тут з'явилася часткова ліцензія на збірні команди країн.

Геймплей гри ISS Pro Evolution 2 – дивіться відео

Pro Evolution Soccer

Гра стала першою, яку Konami презентувала у футбольній серії Pro Evolution Soccer. І вона побачила світ 23 листопада 2001 року в Європі.



Обкладинка гри Pro Evolution Soccer

Анімація гравців (в порівнянні з попередніми версіями) була вдосконалена, на новому движку працюють падіння і дриблінг. Стадіони і натовпи були перероблені для більшого реалізму. Деякі компоненти, такі як стадіон, тіні і втома гравців вперше з'явилися в серії.

Воротарі стали набагато розумнішими. Гравці стали більш розумно працювати з м'ячем, ніж раніше. Сам м'яч став реагувати більш непередбачувано при ударах гравців і рикошетом від захисників.

Варто зазначити, що в гру були включені 50 національних збірних і 32 клуби. Гра майже не мала офіційної ліцензії на команди, так що всі склади, які схожі на реальні, не мали емблем.

Геймплей гри Pro Evolution Soccer – дивіться відео

Pro Evolution Soccer 3



Обкладинка гри Pro Evolution Soccer 3

Pro Evolution Soccer 3 була першою грою серії, випущеної для Microsoft Windows. Її добре зустріли ігрові видання, проте вона зазнала критики фанатів за відсутність мультиплеєра і дуже серйозні системні вимоги: наприклад, гра не підтримувала широко поширені карти GeForce MX серії.

Головний конкурент гри – FIFA 2004 – мав online-режим і куди менші системні вимоги. Фактично гра була прямим портом з PlayStation 2 з трохи покращеною графікою і полегшеною установкою фанатських модифікацій.

Геймплей гри Pro Evolution Soccer 3 – дивіться відео

Pro Evolution Soccer 2008



Обкладинка гри Pro Evolution Soccer 2008

Pro Evolution Soccer 2008 офіційно випущена 26 жовтня 2007 року на PC, Xbox 360, Playstation 2, Playstation 3; 1 березня 2008 року на PSP і 28 березня на Wii.

Головна особливість гри – нова система штучного інтелекту, названа Teamvision. Teamvision – це складна нейромережа, здатна пристосовуватися до індивідуального стилю гри людини. Штучний інтелект здатний вчити нові способи атаки, він здатний запобігти в майбутньому тим помилкам, які гравець допускав у ході матчу.

Геймплей гри Pro Evolution Soccer 2008 – дивіться відео

Pro Evolution Soccer 2012



Обкладинка гри Pro Evolution Soccer 2012

Також вийшла у виданні для смартфонів на базі iOS та Android. Гра переймала все ліги і збірні свого попередника. Примітно, що у версії для iOS присутній мультиплеєр. Варто зазначити, що гра користується великою популярністю і до цього дня.

Трейлер гри Pro Evolution Soccer 2012 – дивіться відео

Pro Evolution Soccer 2014



Обкладинка гри Pro Evolution Soccer 2014

Працюючи більше ніж 4 роки над новою серією PES, команда розробників демонструє абсолютно новий футбольний симулятор, ім'я якого – Pro Evolution Soccer 2014. Створений на основі знаменитого движка Fox Engine від Kojima Productions, гра включала абсолютно новий рівень графіки, який допомагає відтворити атмосферу футбольного матчу і урізноманітнити гру в плані геймплейного процесу.

Трейлер гри Pro Evolution Soccer 2014 – дивіться відео

Pro Evolution Soccer 2018

Офіційно гра була анонсована 17 травня 2017 року. Коментатори гри – Джим Беглін і Пітер Друрі. Слоган нової Pro Evolution Soccer 2018 "Where Legends Are Made", що в перекладі означає "Де виховують легендарних гравців". Варто зазначити, що гра вийшла 14 вересня 2017 року на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360.



Обкладинка гри Pro Evolution Soccer 2018

Продюсер гри Адам Бхатті перед виходом симулятора у світ зазначав, що PES зазнає разючих змін, зокрема і графіки. З'явилися стратегічний дриблінг, функція реалістичного дотику Real Touch + та багато іншого.

Гра отримала нові меню і реалістичні зображення гравців. Також з'явився режим мережевої спільної гри. Також розробники покращили візуальну реальність – нове освітлення, перероблені моделі гравців і анімації, від реалістичних виразів обличчя до рухів тіла.

Трейлер гри Pro Evolution Soccer 2018 – дивіться відео

30 серпня фанати серії футбольних симуляторів Pro Evolution Soccer очікують вихід оновленої гри PES 2019 і Konami вже опублікувала системні вимоги до гри.

