Відома назва першого топового смартфона Redmi

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Redmi K20 Pro – перший флагманський смартфон компанії
Redmi K20 Pro – перший флагманський смартфон компанії / Getty Images

Реліз флагманського смартфона Redmi відбудеться вже найближчим часом, проте компанія досі не оголосила назву новинки. Свіжий витік підтвердив, що смартфон отримає назву не Redmi X, а "краще ім'я".

Яку назву отримає новий смартфон? Як повідомляє Gizchina, згідно з публікацією в китайській соціальній мережі Weibo, новинка дебютує під назвою Redmi K20 Pro.

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Джерело злило в мережу фотографію заводської захисної плівки неанонсованого апарату, на яку нанесений короткий список його характеристик.

Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro стане першим флагманським смартфоном компанії

Характеристики. За наявною інформацією, Redmi K20 Pro отримає 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізів і буде побудований на базі флагманської мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 855.

Ґаджет обладнають 20-мегапіксельною фронтальною камерою на висувному механізмі, потрійною основною камерою з основним сенсором на 48 Мп і акумулятором ємністю 4000 мАг.

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Інші особливості. Відзначимо, раніше генеральний директор Redmi Лю Вейбін повідомив, що новинка буде оснащена модулем NFC і надійде в продаж за привабливою ціною.

Дата виходу. Анонс першого флагмана бренду Redmi очікується в Китаї 15 травня.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
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