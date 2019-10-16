Виріз навпаки: Samsung запатентувала дивний смартфон – знімок
Компанія Samsung показала кілька цікавих рішень, аби заховати фронтальну камеру та максимально розширити робочу площину екрану. Зараз з’явився ще один цікавий патент, на якому фронтальна камера та інші датчики розміщені у надбудові.
Як пише nl.letsgodigital.org, новий знімок розміщений у Відомстві інтелектуальної власності Республіки Корея.
До теми: Samsung готує дешевшу версію флагманського смартфона Galaxy Note 10
Як можна побачити на патенті, сенсори камери, розмовний динамік і інші допоміжні елементи девайсу будуть винесені у додаткову дугу на верхній грані пристрою. Однак, вона розміщена не всередину простою (як ми звикли бачити), а обернена навпаки. Така собі "моноброва" навиворіт.
Samsung запатентувала дивний смартфон
Альтернативою вирізу в екрані, який вже всім добряче набрид, могла стати технологія з камерою, яку вбудували в екран. Але сама технологія дуже коштовна, тож масовою вона не стане. Тож є ймовірність, що незабаром ми побачимо смартфони із ще оригінальнішим дизайном.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно