Виріз навпаки: Samsung запатентувала дивний смартфон – знімок

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Samsung запатентувала дивний смартфон
Samsung запатентувала дивний смартфон / unsplash.com

Компанія Samsung показала кілька цікавих рішень, аби заховати фронтальну камеру та максимально розширити робочу площину екрану. Зараз з’явився ще один цікавий патент, на якому фронтальна камера та інші датчики розміщені у надбудові.

Як пише nl.letsgodigital.org, новий знімок розміщений у Відомстві інтелектуальної власності Республіки Корея.

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Як можна побачити на патенті, сенсори камери, розмовний динамік і інші допоміжні елементи девайсу будуть винесені у додаткову дугу на верхній грані пристрою. Однак, вона розміщена не всередину простою (як ми звикли бачити), а обернена навпаки. Така собі "моноброва" навиворіт.

Samsung запатентувала дивний смартфон

Samsung запатентувала дивний смартфон

Альтернативою вирізу в екрані, який вже всім добряче набрид, могла стати технологія з камерою, яку вбудували в екран. Але сама технологія дуже коштовна, тож масовою вона не стане. Тож є ймовірність, що незабаром ми побачимо смартфони із ще оригінальнішим дизайном.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung
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