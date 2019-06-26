Власник Viber допоможе Зеленському із проектом Держава в смартфоні

Засновник японської компанії Rakuten (їй належить популярний месенджер Viber) Хіроші Мікітані зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, вони обговорили ініціативу президента щодо впровадження проекту "Держава в смартфоні".

Хіроші Мікітані розповів про плани щодо збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі і відкриття нового офісу в Києві.

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За його словами, Україна є пріоритетним ринком для компанії. Він також заявив про готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.

Хіроші Мікітані зустрівся з Володимиром Зеленським

Держава в смартфоні. Окрім того, Мікітані підтримав ініціативу Зеленського "Держава в смартфоні" і додав, що готовий тісно співпрацювати в цьому проекті. адже "оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця".

Нагадаємо, згідно із заявою компанії, месенджером Viber користуються 97% українців, що мають смартфони.

Що таке "Держава в смартфоні"? Це концепція співпраці суспільства і держави за допомогою ґаджетів. Як пояснив свою ініціативу сам Зеленський, таким чином українці отримають можливість контролювати такі процеси, як: законопроекти, що подають в Раді; отримають можливість їх змінювати; зможуть контролювати, яких людей обирають, які петиції готують тощо.



Співпраця буде відбуватись на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керування державою.

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