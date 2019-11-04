Vodafone готова запустити мережу для "інтернету речей" в Україні: деталі

Компанія Vodafone оголосила про готовність запуску власної NB-IoT мережі в Україні. Як зауважили в компанії, напередодні комерційного запуску планують провести користувацьке тестування мережі.

Успішні тести на реальних фрагментах мережі Vodafone вже відбулися в Харкові, Одесі, Києві, Житомирі, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні та Дніпрі. Випробування пройшли спеціальні модулі для smart metering з автоматизованою передачею показань, зазначили у прес-службі компанії.

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Що таке NB-IоT? Це стандарт стільникового зв'язку для пристроїв телеметрії з низькими обсягами обміну даними. Його розробив консорціум 3GPP в рамках робіт над стандартами стільникових мереж нового покоління. Першу робочу версію специфікації представили в червні 2016 року.



Зокрема, цей стандарт зв’язку призначений для швидшого розгортання "інтернету речей". Це концепція мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку.

У Vodafone зазначили, що пристрої, підключені до NB-IoT мережі, зможуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. При цьому обладнання може отримати стабільний доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, в підвалах і шахтах ліфтів.



Vodafone запустить в Україні мережу для "інтернету речей"

Розгортання технології NB-IоT здійснюється на базі мережі LTE. Для користувачів – це гарантія безпеки даних: шифрування і аутентифікацію на базі SIM-карти.

Технологія NB-IоT також дозволяє оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей девайсів до 10 років. При цьому, ємність мережі значно вище, ніж в голосової мережі, при необхідності є можливість легко виконати масштабування.

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