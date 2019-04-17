World War Z: реліз, новий драйвер від AMD та інші особливості зомбі-шутера

У середу, 16 квітня, розробники із студії Saber Interactive спільно з компанією Focus Home Interactive представили гру World War Z. Це кооперативний зомбі-шутер, в основу якого лягла однойменна картина від кіностудії Paramount Pictures.

Що відомо про гру? World War Z вже доступна і пропонує всім бажаючим зануритися в атмосферу зомбі-апокаліпсису і спробувати вижити в хаосі, який охопив планету.

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У World War Z на геймерів чекає захоплююча сюжетна лінія, насичена різними подіями, сутички з ордами мерців і розраховані на багато користувачів битви, де противниками виступають не тільки зомбі, але й інші люди, які вижили. Всього в грі представлено шість класів. Їх можна розвивати. Окрім того, є змога покращувати зброю, аби збільшити свої шанси вистояти в пеклі зомбі-апокаліпсису.

Трейлер гри World War Z – дивіться відео

Новинка доступна на PlayStation 4, Xbox One і ПК, в останньому випадку вона поширюється ексклюзивно через Epic Games Store. Вартість гри в Epic Games Store 489 гривень.

Мінімальні системні вимоги World War Z Операційна система Windows 7 або вище

Процесор Intel Core i3-3220 / AMD A10-5700

Відеокарта NVIDIA GeForce 650Ti / Intel 630 /AMD Radeon HD 5870

Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску35 ГБ Рекомендовані системні вимоги World War Z Операціна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-3970 з частотою 3,50 ГГц

Intel Core i7-3970 з частотою 3,50 ГГц Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280 Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Вільне місце на жорсткому диску35 ГБ

Відгуки критиків. На даний момент у гри немає оцінок від журналістів, але користувачі оцінили її на 7,2 бала на PS4 і 8.8 балів на Xbox One, згідно з сайтом Metacritic. Геймери хвалять графіку і відзначають, що в кооперативі гра приносить стільки ж задоволення, скільки і Left 4 Dead 2 в свій час.

Поліпшення продуктивності в грі та деталі про новий драйвер AMD. До того ж, фахівці Radeon Technologies Group підготували новий випуск набору драйверів і програмного забезпечення Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, який отримав індекс 19.4.2. Другий квітневий реліз покликаний поліпшити продуктивність відеокарт Radeon в грі World War Z.

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Власники Radeon VII можуть розраховувати на 24% приріст частоти кадрів, а в разі комп'ютерів з графічними адаптерами Radeon RX Vega 64 збільшення швидкодії складе аж до 19%.

Крім того, новий драйвер також містить оптимізації для економічної стратегії Anno 1800. Правда, в цьому випадку конкретні цифри приросту fps щодо попередніх релізів Radeon Software не розкриваються.



Скріншот з гри World War Z

Пакет драйверів Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.2 сумісний як з дискретними відеокартами, так і графічними ядрами в складі гібридних процесорів AMD.

Злам гри. Однак не обійшлося й без неприємних новин. Гру World War Z зламали в день релізу. Як і багато новинок цього року і осені минулого, новинка Saber Interactive виявилася на торрентах в найкоротші терміни.

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