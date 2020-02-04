Xiaomi обійшла Samsung: Mi 10 стане першим смартфоном з новітнім процесором Qualcomm

Компанія Xiaomi безумовно має свої амбіції і любить бути в чомусь першою. Минулого року Xiaomi першою випустила 108-мегапіксельний смартфон і першою запустила надшвидкий бездротовий зарядний пристрій потужністю в 30 Вт. Зараз же компанія підтвердила, що саме її флагман першим отримає новий процесор.

Про це розповів співзасновник і президент компанії Xiaomi Лін Бін, у соціальній мережі Weibo. Саме там, під час спілкування з користувачами, він заявив, що компанія першою випустить смартфон на базі флагманської однокристальної системи Snapdragon 865, зазначає Gizmochina.

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Що відомо про Snapdragon 865

Флагманська мобільна система на кристалі компанії Qualcomm, яку виробник представив у грудні 2019 року. Процесор побудований за 7-ми нанометровим техпроцесом. Відмінною особливістю нового SDM865 є процесори, що базуються на архітектурі ARM – Cortex A77, і підтримка новітнього модему – Snapdragon X55 5G для роботи в мережах п'ятого покоління.

Snapdragon 865 є високопродуктивною платформою для смартфонів і планшетів вищого цінового сегменту. Новий модем X55 5G дозволяє завантажувати дані на максимальній швидкості в 7 Gbps і відвантажувати їх на швидкості до 3 Gbps. Іншою особливістю чіпсета є підтримка оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 з максимальною частотою 2750 МГц.

Snapdragon 865 використовує техпроцес від Samsung EUV і є 64-бітовою системою на кристалі. Процесори в чіпсеті отримали назву Qualcomm Kryo 585 CPU.

Коли з'являться смартфона зі Snapdragon 865

Варто зазначити, що презентація Samsung Galaxy S20 запланована на 11 лютого. На цьому тижні з'явилося відразу кілька підтверджень того, що Xiaomi Mi 10 покажуть 7 лютого, повноцінно представлять 10 лютого, а випустять вже 14 лютого, тоді як Samsung Galaxy S20 має надійти в продаж тільки 13 березня. Тепер інформація про те, що Xiaomi Mi 10 буде першим смартфоном з новітньою флагманською платформою Qualcomm, підтверджена офіційно.

Також менеджер нової продукції Xiaomi Ван Тенг Томас підтвердив, що Xiaomi Mi 10 представлять вже зовсім скоро.

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