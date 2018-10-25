Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна

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Xiaomi Mi Mix 3: огляд, характеристики, ціна
Xiaomi Mi Mix 3: огляд, характеристики, ціна / Скріншот з відео

Сьогодні, 25 жовтня, компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi Mix 3. Новинка стала першим ґаджетом компанії з корпусом-слайдером і працює на базі процесора Snapdragon 845.

Про це повідомляє 4PDA.

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Xiaomi Mi Mix 3 оснащений екраном без трендової «моноброви» з мінімальними рамками. Робоча площа становить 93,4% від всієї площі передньої панелі. Діагональ AMOLED-дисплея становить 6,39 дюйма.

Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 3  презентували в Китаї

Конструкція апарату виконана в формі слайдера. Зрушення дисплея виконується за допомогою магнітного механізму. Примітно, що звук відкриття можна персоналізувати, вибравши відповідний звуковий ефект в налаштуваннях апарата. За запевненням виробника, ресурс механізму становить 300 000 циклів.

Xiaomi Mi Mix 3
Принцип роботи слайдера в Xiaomi Mi Mix 3

"Серцем" Mi Mix 3 став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845, що працює в тандемі з графічним прискорювачем Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті звичайної версії смартфона становить 6, 8 або 10 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ, в залежності від модифікації.

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Тиловий фотомодуль смартфона складається з двох камер з роздільною здатністю 12 Мп. Основний сенсор Sony IMX 363 володіє апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,4 мкм, допоміжний отримав діафрагму f / 2.4. Роздільна здатність основного сенсора подвійної фронтальної камери – 24 (Sony IMX 576. f / 1.8) та 2 Мп.

Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 3 матиме подвійну фронтальну камеру, яка ховатиметься під дисплей

Ємність акумулятора з підтримкою швидкої бездротової зарядки становить 3 850 міліампер годин. Смартфон отримав гніздо USB Type-C для зарядки і підключення до ПК, модуль NFC, двохдіапазонний Wi-Fi і дактилоскопічний сканер на задній кришці смартфона.

Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 3  отримав подвійний модуль основної камери

Xiaomi Mi Mix 3 вже доступний для замовлення. В продаж на території Китаю новинка надійде 1 листопада.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
  • Акумулятор3 850 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

 

Ціна конфігурації з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 475 доларів (близько 13 400 гривень). Версія 8 / 128 ГБ буде коштувати 520 доларів (близько 14 700 гривень), модифікація 8 / 256 ГБ обійдеться покупцям в 575 доларів (близько 16 300 гривень).

Xiaomi Mi Mix 3
Топова конфігурація Xiaomi Mi Mix 3 з 10 ГБ оперативки 

Також в кінці листопада розпочнуться продажі топової комплектації смартфона з 10 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 256 ГБ в комплекті з бездротовим зарядним пристроєм потужністю 10 Вт. Ціна такої конфігурації складе 720 доларів (близько 20 300 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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