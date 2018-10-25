Сьогодні, 25 жовтня, компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi Mix 3. Новинка стала першим ґаджетом компанії з корпусом-слайдером і працює на базі процесора Snapdragon 845.

Про це повідомляє 4PDA.

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Xiaomi Mi Mix 3 оснащений екраном без трендової «моноброви» з мінімальними рамками. Робоча площа становить 93,4% від всієї площі передньої панелі. Діагональ AMOLED-дисплея становить 6,39 дюйма.



Xiaomi Mi Mix 3 презентували в Китаї

Конструкція апарату виконана в формі слайдера. Зрушення дисплея виконується за допомогою магнітного механізму. Примітно, що звук відкриття можна персоналізувати, вибравши відповідний звуковий ефект в налаштуваннях апарата. За запевненням виробника, ресурс механізму становить 300 000 циклів.



Принцип роботи слайдера в Xiaomi Mi Mix 3

"Серцем" Mi Mix 3 став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845, що працює в тандемі з графічним прискорювачем Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті звичайної версії смартфона становить 6, 8 або 10 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ, в залежності від модифікації.

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Тиловий фотомодуль смартфона складається з двох камер з роздільною здатністю 12 Мп. Основний сенсор Sony IMX 363 володіє апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,4 мкм, допоміжний отримав діафрагму f / 2.4. Роздільна здатність основного сенсора подвійної фронтальної камери – 24 (Sony IMX 576. f / 1.8) та 2 Мп.



Xiaomi Mi Mix 3 матиме подвійну фронтальну камеру, яка ховатиметься під дисплей

Ємність акумулятора з підтримкою швидкої бездротової зарядки становить 3 850 міліампер годин. Смартфон отримав гніздо USB Type-C для зарядки і підключення до ПК, модуль NFC, двохдіапазонний Wi-Fi і дактилоскопічний сканер на задній кришці смартфона.



Xiaomi Mi Mix 3 отримав подвійний модуль основної камери

Xiaomi Mi Mix 3 вже доступний для замовлення. В продаж на території Китаю новинка надійде 1 листопада.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Ціна конфігурації з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 475 доларів (близько 13 400 гривень). Версія 8 / 128 ГБ буде коштувати 520 доларів (близько 14 700 гривень), модифікація 8 / 256 ГБ обійдеться покупцям в 575 доларів (близько 16 300 гривень).



Топова конфігурація Xiaomi Mi Mix 3 з 10 ГБ оперативки

Також в кінці листопада розпочнуться продажі топової комплектації смартфона з 10 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 256 ГБ в комплекті з бездротовим зарядним пристроєм потужністю 10 Вт. Ціна такої конфігурації складе 720 доларів (близько 20 300 гривень).