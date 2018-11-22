Xiaomi поповнила лінійку телевізорів новою моделлю

Китайська компанія Xiaomi вирішила розширити лінійку телевізорів Mi TV 4S, додавши ще одну нову модель з діагоналлю 75 дюймів.

Про це повідомляє Gizmochina.

Так, 75-дюймовий Mi TV 4S отримав панель 4K HDR LCD із тонкими рамками. Матеріал корпусу – з алюміній.

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Нова модель працює на 64-розрядному процесорі з 2 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Пристрій має підтримку Wi-Fi і Bluetooth.

Крім того, новинка має підтримку голосового асистента, щоправда він працює лише китайською.

Xiaomi Mi TV 4S надійде у продаж 23 листопада. Його ціна становить 8 тисяч юанів (це близько 1150 доларів або 32 200 гривень).

Xiaomi поповнила лінійку Mi TV 4S новою моделлю

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