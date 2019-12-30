Xiaomi представила новий смарт-годинник Watch Color з великою автономністю: живі фото ґаджета

Компанія Xiaomi нещодавно випустила перший розумний годинник під власним брендом. Тепер же вона анонсувала чергову модель під назвою Xiaomi Watch Color, які отримали дійсно хорошу автономність.

Розумний годинник має підтримку різнокольорових ремінців, які, як стверджує компанія, підходять для чоловіків, жінок та для найрізноманітніших випадків, повідомляє Gizmochina.

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Якщо вірити чуткам, то цей ґаджет від китайської компанії матиме такий же набір функцій і можливостей, що і Huami Amazfit GTR.

Фото смарт-годинника

Тим часом у мережі з'явилися живі фотографії смарт-годинника Xiaomi Watch Color, які опублікував топменеджер компанії Цюй Хен.



Новий смарт-годинник Xiaomi Watch Color

На фотографії видно, що рівень заряду батареї годинника становить 65%, що само по собі не говорить нам ні про що. Однак, за словами Цюй Хена, до моменту, коли була зроблена ця фотографія, годинник вже перебував у використанні без зарядки цілий тиждень.

Звичайно, він не уточнив сценарій використання, однак вже зараз можна припустити, що розумні годинники Xiaomi Watch Color зможуть працювати до двох тижнів без підзарядки.

Годинник отримав круглий екран з досить вузькою рамкою. За попередніми даними, екран повинен мати діагональ не менше 1,39 дюйма. На правому боці розташовані дві кнопки управління.

Ціна й дата випуску

Попри те, що компанія оголосила про швидкий випуск годинника Xiaomi Watch Color, вона ще не розкрила подробиць, пов'язаних з їх характеристиками, варіантами пам'яті й цінами. Проте, Xiaomi підтвердила, що розумний годинник буде доступний для покупки в Китаї з 3 січня.

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